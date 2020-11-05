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СК: двух участников митингов задержали за взлом компьютерной системы Мингорисполкома

05.11.2020 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое минчан задержаны за взлом компьютерной системы Мингорисполкома. Следствие установило, что они активно участвовали в митингах, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Кадр из видео пресс-службы СК

По данным следствия, ночью 3 ноября 34-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, взломал компьютерную систему Минского городского исполкома. При этом с ним находились некие неустановленные лица.

Мужчину «на месте преступления» задержали милиционеры. Они изучили его мобильный телефон и получили данные, «свидетельствующие об активном участии задержанного в несанкционированных массовых мероприятиях», которые проходят в Минске с 9 августа.

Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан знакомый 34-летнего мужчины, который также оказался причастен к взлому компьютерной сети Мингорисполкома и к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.


Один из скриншотов переписки, показанных в пресс-релизе СК. Фото из материалов уголовного дела

Милиция провела обыск дома у задержанного, 31-летнего минчанина и обнаружила «ряд вещественных доказательств, в том числе огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке».


Фото из материалов уголовного дела

Фото из материалов уголовного дела

Фото из материалов уголовного дела

Фото из материалов уголовного дела

Фото из материалов уголовного дела

Сейчас минчане признаны подозреваемыми в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси, что грозит лишением свободы на срок до двух лет) и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси, что может привести к лишению свободы на срок до трех лет).

Расследование уголовного дела продолжается, назначено проведение необходимых экспертных исследований.

 
Теги: Минск
 
 
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Расследование уголовного дела продолжается, назначено проведение необходимых экспертных исследований
 
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