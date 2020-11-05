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Сдавать обручальные кольца и золотые коронки станет менее выгодно. Скупка драгметаллов дешевеет

05.11.2020 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 9 ноября снизят цены на драгоценные металлы, которые физлица сдают в изделиях и ломе. Это предусмотрено постановлением Минфина № 43 от 29 октября. До этого в последний раз цены на драгметаллы, которые скупают у населения, изменяли с 22 сентября этого года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

С 9 ноября грамм золота 375-й пробы будет стоить 52,44 рубля. Сейчас платят больше- 55,15 рубля.

Золото 500-й пробы будут принимать по цене до 69,92 рубля за грамм. Сейчас сдать можно за 81,8 рубля. Стоимость грамма золота 583-й и 585-й проб снизят с 86,04 до 45,58 рубля, 750-й пробы — со 110,3 до 104,87 рубля.

За грамм платины 950-й пробы будут платить 61,37 рубля (сейчас — 66,35 рубля), а за грамм серебра 750 пробы — 1,36 рубля (сейчас — 1,55 рубля).

Также установят новые цены на драгметаллы в виде зуботехнической продукции. Например, за зубные протезы и их элементы с содержанием золота 900/750 пробы с 9 ноября будут платить с 9 ноября 123,76 рубля за каждый грамм (сейчас — 130,15 рубля).

Постановление Минфина не касается купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет у физлиц.

 
 
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До этого в последний раз цены на драгметаллы, которые скупают у населения, изменяли с 22 сентября этого года.
 
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