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Обновленному пикапу Nissan Navara изменили внешность и улучшили оснащение
Источник материала: Tut.by
Нынешний пикап Nissan Navara появился в 2014 году, так что настало время плановой модернизации. Первыми обновки примерили машины, выпускаемые на таиландском заводе в Самутпракане.
Пикап обзавелся измененной радиаторной решеткой, полностью светодиодными фарами (у самых простых версий, впрочем, их не будет), новыми капотом, задними фонарями и откидным бортом, а также колесными дисками иного дизайна. Также в гамме появилась новая флагманская версия Pro-4X, которая отличается черными декоративными элементами на кузове, контрастными вставками и 17-дюймовыми колесными дисками с всесезонными шинами.
Преобразился и салон Navara, где появился новый руль, измененная приборная панель с центральным 7-дюймовым дисплеем между шкалами, а также улучшенная мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, которая, впрочем, с прошлого года уже используется на Navara для европейского рынка.
От
Также Navara получила модернизированный рулевой механизм, усиленную заднюю подвеску и увеличенную до 1,2 тонны грузоподъемность. В списке водительских ассистентов у пикапа теперь есть системы автоматического торможения и кругового обзора с 4 камерами.
У дилеров в Таиланде обновленная Navara появится в декабре текущего года. Вслед за азиатским рынком преобразится и пикап для европейского рынка, выпускаемый на предприятии в Испании.
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Нынешний пикап Nissan Navara появился в 2014 году, так что настало время плановой модернизации. Первыми обновки примерили машины, выпускаемые на таиландском заводе в...
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