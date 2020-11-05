Обновленному пикапу Nissan Navara изменили внешность и улучшили оснащение

Источник материала: Tut.by

Нынешний пикап Nissan Navara появился в 2014 году, так что настало время плановой модернизации. Первыми обновки примерили машины, выпускаемые на таиландском заводе в Самутпракане.





Пикап обзавелся измененной радиаторной решеткой, полностью светодиодными фарами (у самых простых версий, впрочем, их не будет), новыми капотом, задними фонарями и откидным бортом, а также колесными дисками иного дизайна. Также в гамме появилась новая флагманская версия Pro-4X, которая отличается черными декоративными элементами на кузове, контрастными вставками и 17-дюймовыми колесными дисками с всесезонными шинами.





Преобразился и салон Navara, где появился новый руль, измененная приборная панель с центральным 7-дюймовым дисплеем между шкалами, а также улучшенная мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, которая, впрочем, с прошлого года уже используется на Navara для европейского рынка.





От европейской версии Navara тайской сборки достался и 2,3-литровый дизель, сменивший «четверку» объемом 2,5 л — доступен он в двух вариантах мощности (163 и 190 л.с.). Для него можно будет выбрать 6-ступенчатую «механику» или 7-ступенчатый «автомат», привод — задний или подключаемый полный.





Также Navara получила модернизированный рулевой механизм, усиленную заднюю подвеску и увеличенную до 1,2 тонны грузоподъемность. В списке водительских ассистентов у пикапа теперь есть системы автоматического торможения и кругового обзора с 4 камерами.





У дилеров в Таиланде обновленная Navara появится в декабре текущего года. Вслед за азиатским рынком преобразится и пикап для европейского рынка, выпускаемый на предприятии в Испании.