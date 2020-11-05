В Минске проходит акция людей с инвалидностью

Источник материала: Onliner

Марш людей с инвалидностью — еще одна новая традиция. Не всегда многочисленная, но постоянная. Самый короткий маршрут от Красного костела: колонна не выходила дальше Октябрьской площади. Обстановка начала шествия — тоже обычная: два милиционера через громкоговоритель предупреждают о несанкционированном характере мероприятия.

По пути участников шествия ожидают несколько препятствий. Ремонтные работы ведутся возле гостиницы «Минск» и возле подземного перехода у ГУМа.















