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В Минске проходит акция людей с инвалидностью
Источник материала: Onliner
Марш людей с инвалидностью — еще одна новая традиция. Не всегда многочисленная, но постоянная. Самый короткий маршрут от Красного костела: колонна не выходила дальше Октябрьской площади. Обстановка начала шествия — тоже обычная: два милиционера через громкоговоритель предупреждают о несанкционированном характере мероприятия.
По пути участников шествия ожидают несколько препятствий. Ремонтные работы ведутся возле гостиницы «Минск» и возле подземного перехода у ГУМа.
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Марш людей с инвалидностью — еще одна новая традиция. Не всегда многочисленная, но постоянная. Самый короткий маршрут от Красного костела: колонна не выходила...
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