|
Apple выпустит 2,5 миллиона Macbook с ARM-процессорами к февралю
Источник материала: Onliner
К началу февраля Apple планирует выпустить 2,5 миллиона Macbook различных моделей с собственным чипом Apple Silicon. Об этом
Такой объем производства — примерно 20% от всех выпущенных Macbook в прошлом году. Тогда Apple отгрузила в магазины 12,6 миллиона ноутбуков.
По данным источника, Apple Silicon будут производить на мощностях TSMC по техпроцессу 5 нм. Это подтверждает прежнюю информацию, согласно которой новый чип будет одной из модификаций A14 Bionic, уже известного по
Переход Apple на чипы собственной разработки планируется начать с Macbook, их премьера ожидается уже 10 ноября. Затем компания внедрит Apple Silicon в iMac и Mac Pro.
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
16.0" 3072x1920 IPS, Intel Core i7 9750H 2600 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300M 4ГБ, Mac OS, цвет крышки серый
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i5 8257U 1400 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К началу февраля Apple планирует выпустить 2,5 миллиона Macbook различных моделей с собственным чипом Apple Silicon. Об этом передает ресурс Nikkei Asian Review.Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)