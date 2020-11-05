Apple выпустит 2,5 миллиона Macbook с ARM-процессорами к февралю

Источник материала: Onliner

К началу февраля Apple планирует выпустить 2,5 миллиона Macbook различных моделей с собственным чипом Apple Silicon. Об этом передает ресурс Nikkei Asian Review.

Такой объем производства — примерно 20% от всех выпущенных Macbook в прошлом году. Тогда Apple отгрузила в магазины 12,6 миллиона ноутбуков.

По данным источника, Apple Silicon будут производить на мощностях TSMC по техпроцессу 5 нм. Это подтверждает прежнюю информацию, согласно которой новый чип будет одной из модификаций A14 Bionic, уже известного по iPad Air и iPhone 12 . Впрочем, Apple Silicon наверняка будет более мощным.

Переход Apple на чипы собственной разработки планируется начать с Macbook, их премьера ожидается уже 10 ноября. Затем компания внедрит Apple Silicon в iMac и Mac Pro.