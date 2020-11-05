Следственный комитет высказался о ЧП в шахте «Беларуськалия», где погиб рабочий

Источник материала: Onliner

Вчера после 17:00 в шахте «Беларуськалия» погиб рабочий. По предварительной информации, он занимался обслуживанием одной из установок и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, в шахту спустился следователь для проведения осмотра места происшествия.

В какой именно шахте погиб человек, поначалу не уточнялось. Однако на следующий день после трагедии Следственный комитет сообщил предварительные обстоятельства гибели рабочего.





«По предварительным данным, 4 ноября около 17 часов в ходе выполнения работ по проверке датчика забойного конвейера в шахте рудника смертельно травмирован 38-летний мужчина, горнорабочий ОАО „Беларуськалий“. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. По данному факту Солигорским РОСК проводится проверка».

Последний раз ЧП на «Беларуськалии» произошло 28 октября. Тогда рабочий получил серьезную травму, лишился глаза и оказался в реанимации.