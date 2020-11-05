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Следственный комитет высказался о ЧП в шахте «Беларуськалия», где погиб рабочий
Источник материала: Onliner
Вчера после 17:00 в шахте «Беларуськалия» погиб рабочий. По предварительной информации, он занимался обслуживанием одной из установок и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, в шахту спустился следователь для проведения осмотра места происшествия.
В какой именно шахте погиб человек, поначалу не уточнялось. Однако на следующий день после трагедии Следственный комитет
«По предварительным данным, 4 ноября около 17 часов в ходе выполнения работ по проверке датчика забойного конвейера в шахте рудника смертельно травмирован 38-летний мужчина, горнорабочий ОАО „Беларуськалий“. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. По данному факту Солигорским РОСК проводится проверка».
Последний раз ЧП на «Беларуськалии»
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Вчера после 17:00 в шахте «Беларуськалия» погиб рабочий. По предварительной информации, он занимался обслуживанием одной из установок и получил травмы,...
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