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Новую Skoda Octavia оценили в Беларуси минимум в 49,7 тысячи рублей

05.11.2020 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Skoda начал принимать заказы на Octavia четвертого поколения. Автомобиль получил большое количество электронных помощников и ассистентов. Базовая модификация нового лифтбэка стоит у нас 49,7 тысячи рублей. Это около 19 тысяч долларов по курсу. 

В списке оснащения Skoda Octavia'2021 присутствуют система контроля движения в полосе, активный круиз-контроль, система экстренной остановки. В базовой комплектации присутствуют кондиционер, противозаносная система и другие опции. Наиболее простые модификации модели оснащаются 1,6-литровым атмосферным мотором и 6-ступенчатым «автоматом» (классическая коробка). МКП для атмосферных моторов Octavia IV пока не предложена.

53 200 рублей просят за комплектацию Ambition с тем же «автоматом» и «атмосферником» на 110 сил. В эту комплектацию добавляются боковые шторки безопасности, датчики дождя и света, функция «проводи меня домой», круиз-контроль, задний парктроник, 8 динамиков, внутреннее зеркало с затемнением, климат-контроль, водительское сиденье с регулировкой поясничного подпора, сетки и органайзер в багажнике.

Новую Skoda Octavia оценили в Беларуси минимум в 49,7 тысячи рублей

За исполнение Style придется отдать 61 425 рублей. Здесь уже появляется система контроля слепых зон, функция аварийного торможения, комбинированная отделка салона, литые диски R17, голосовое управление.

Новую Skoda Octavia оценили в Беларуси минимум в 49,7 тысячи рублей

Для тех, кому важнее не список опций, а мощность мотора, предлагается двигатель 1,4 TSI на 150 л. с. и 250 Н·м крутящего момента. Начальная турбоверсия предлагается с «механикой», а цены на нее начинаются от 49 875 рублей. Эта версия разгоняется с 0 до 100 за 8,1 с. С 8-ступенчатым «автоматом» (тоже классическая коробка) такая Octavia стоит от 51 800 руб. Самая же мощная Octavia на нашем рынке оснащена 2,0 TSI (190 л. с.). Такой аппарат стоит от 66 325 рублей, а топовая версия с тем же мотором стоит 74 550 рублей.

Skoda Fabia III, 2016 г.в., 148 116 км
синий, универсал, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
14 958 р.
5660$ / 4850€
Skoda Octavia III, 2014 г.в., 265 000 км
коричневый, лифтбэк, бензин 1.2 л, автоматическая, передний привод
25 611 р.
9690$ / 8304€
Skoda Superb III Ambition 1.6 TDI, 2016 г.в., 147 050 км
серый, универсал, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
25 753 р.
9744$ / 8350€
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Белорусский импортер Skoda начал принимать заказы на Octavia четвертого поколения. Автомобиль получил большое количество электронных помощников и ассистентов. Базовая...
 
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