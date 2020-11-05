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Россельхознадзор частично отменяет ограничения в отношении белорусской еды. И снова заворачивает колбасу

05.11.2020 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции трех белорусских производителей мяса и молока. Это произошло после сегодняшнего онлайн-общения руководителя российского ведомства Сергея Данкверта с вице-премьером Беларуси Александром Субботиным. Тем временем с полупрозрачной границы поступают новые сообщения о поимке нашей еды, которая хотела атаковать Смоленск.

О чем договорились?

Россельхознадзор информирует, что сегодня стороны обсудили сотрудничество, в том числе белорусские поставки. В результате с 9 ноября частично снимаются санкции:

  • со «Слонимского мясокомбината» (разрешаются поставки конины, бескостной говядины, готовой мясной продукции);
  • с «Волковысского мясокомбината» (бескостная говядина и готовая мясная продукция);
  • с «Молочного мира» (цельномолочная продукция, сухое молоко, масло).

Что это значит?

Ввоз продукции перечисленных предприятий в Россию все равно будет происходить «в режиме усиленного контроля».

Ветслужба Беларуси должна в течение двух недель направить России ранее запрошенные материалы о результатах работы по устранению нарушений.

А за что вводили запреты?

Напомним, когда вводились ограничения в отношении конкретно этих трех предприятий и каковы официальные причины.

  • 25 января 2019 года — запрещена поставка продукции Слонимского мясокомбината (два случая выявления тетрациклина в говядине);
  • 30 сентября 2019 года — запрещена поставка продукции Волковысского мясокомбината «в связи с повторным обнаружением микроорганизмов и тетрациклина в говядине»;
  • 23 мая 2020 года — вводятся ограничения на поставку кефира «Молочного мира» (сообщения о выявлении золотистого стафилококка).

Какая белорусская еда еще под санкциями?

Выше указаны не все предприятия и виды продукции, к которым у россиян были и есть претензии.

В начале прошлого года Россельхознадзор опубликовал список белорусских производителей еды, в отношении которых введены запреты, ограничения или применяется ужесточенный контроль. Некоторые считали эти меры политизированными, но, как бы то ни было, санкции в отношении союзников заработали (в очередной раз).

В разное время были введены ограничения на поставки продукции, произведенной следующими предприятиями:

  1. агрокомбинат «Колос» (повторное выявление кокцидиостатиков в продукции из птицы);
  2. «Городея» (повторное выявление тетрациклина в говядине);
  3. «Империя-2009» (повторное выявление тетрациклина в говядине);
  4. Воложинский участок ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (антибиотики в масле).

Кроме того, вводился режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще нескольких производителей.

Россельхознадзор отмечал, что «указанные случаи в последнее время приобрели систематический характер, что вызывает серьезную обеспокоенность и необходимость принимать ограничительные меры». Потребовал от РБ установить причины нарушений и представить материалы.

Колбаса не прорвалась в Смоленск

В российское приграничье продолжают напролом и безо всяких правил везти белорусскую еду — фурами, бусами, легковыми машинами. Она пользуется спросом. Некоторых ловят.

Россельхознадзор частично отменяет ограничения в отношении белорусской еды. И снова заворачивает колбасу

Россельхознадзор отчитывается об очередной поимке. На прошлой неделе пограничники остановили фургон под управлением гражданина Беларуси — двигался в объезд постов. Внутри нашли колбасу белорусского производства без документов. Была в плохом санитарном состоянии, перевозилась лишь бы как.

Россельхознадзор частично отменяет ограничения в отношении белорусской еды. И снова заворачивает колбасу

Водитель, говорит, вез в Смоленск. Там в результате остались без белорусской колбасы. Груз не уничтожен (это не «санкционка» из Европы), возвращен на родину. Водитель привлечен к административной ответственности.

После завершения всех необходимых проверочных мероприятий продукция была возвращена на сопредельную территорию Республики Беларусь, а виновное лицо привлечено управлением Россельхознадзора к административной ответственности.

 
 
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Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции трех белорусских производителей мяса и молока. Это произошло после сегодняшнего онлайн-общения...
 
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