Россельхознадзор частично отменяет ограничения в отношении белорусской еды. И снова заворачивает колбасу

Источник материала: Onliner

Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции трех белорусских производителей мяса и молока. Это произошло после сегодняшнего онлайн-общения руководителя российского ведомства Сергея Данкверта с вице-премьером Беларуси Александром Субботиным. Тем временем с полупрозрачной границы поступают новые сообщения о поимке нашей еды, которая хотела атаковать Смоленск.

О чем договорились?

Россельхознадзор информирует , что сегодня стороны обсудили сотрудничество, в том числе белорусские поставки. В результате с 9 ноября частично снимаются санкции:

со «Слонимского мясокомбината» (разрешаются поставки конины, бескостной говядины, готовой мясной продукции);

с «Волковысского мясокомбината» (бескостная говядина и готовая мясная продукция);

с «Молочного мира» (цельномолочная продукция, сухое молоко, масло).

Что это значит?

Ввоз продукции перечисленных предприятий в Россию все равно будет происходить «в режиме усиленного контроля».

Ветслужба Беларуси должна в течение двух недель направить России ранее запрошенные материалы о результатах работы по устранению нарушений.

А за что вводили запреты?

Напомним, когда вводились ограничения в отношении конкретно этих трех предприятий и каковы официальные причины.

25 января 2019 года — запрещена поставка продукции Слонимского мясокомбината (два случая выявления тетрациклина в говядине);

30 сентября 2019 года — запрещена поставка продукции Волковысского мясокомбината «в связи с повторным обнаружением микроорганизмов и тетрациклина в говядине»;

23 мая 2020 года — вводятся ограничения на поставку кефира «Молочного мира» (сообщения о выявлении золотистого стафилококка).

Какая белорусская еда еще под санкциями?

Выше указаны не все предприятия и виды продукции, к которым у россиян были и есть претензии.

В начале прошлого года Россельхознадзор опубликовал список белорусских производителей еды, в отношении которых введены запреты, ограничения или применяется ужесточенный контроль. Некоторые считали эти меры политизированными, но, как бы то ни было, санкции в отношении союзников заработали (в очередной раз).

В разное время были введены ограничения на поставки продукции, произведенной следующими предприятиями:

агрокомбинат «Колос» (повторное выявление кокцидиостатиков в продукции из птицы); «Городея» (повторное выявление тетрациклина в говядине); «Империя-2009» (повторное выявление тетрациклина в говядине); Воложинский участок ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (антибиотики в масле).

Кроме того, вводился режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще нескольких производителей.

Россельхознадзор отмечал, что «указанные случаи в последнее время приобрели систематический характер, что вызывает серьезную обеспокоенность и необходимость принимать ограничительные меры». Потребовал от РБ установить причины нарушений и представить материалы.

Колбаса не прорвалась в Смоленск

В российское приграничье продолжают напролом и безо всяких правил везти белорусскую еду — фурами, бусами, легковыми машинами. Она пользуется спросом. Некоторых ловят.





Россельхознадзор отчитывается об очередной поимке. На прошлой неделе пограничники остановили фургон под управлением гражданина Беларуси — двигался в объезд постов. Внутри нашли колбасу белорусского производства без документов. Была в плохом санитарном состоянии, перевозилась лишь бы как.





Водитель, говорит, вез в Смоленск. Там в результате остались без белорусской колбасы. Груз не уничтожен (это не «санкционка» из Европы), возвращен на родину. Водитель привлечен к административной ответственности.

После завершения всех необходимых проверочных мероприятий продукция была возвращена на сопредельную территорию Республики Беларусь, а виновное лицо привлечено управлением Россельхознадзора к административной ответственности.