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Россельхознадзор частично отменяет ограничения в отношении белорусской еды. И снова заворачивает колбасу
Источник материала: Onliner
Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции трех белорусских производителей мяса и молока. Это произошло после сегодняшнего онлайн-общения руководителя российского ведомства Сергея Данкверта с вице-премьером Беларуси Александром Субботиным. Тем временем с полупрозрачной границы поступают новые сообщения о поимке нашей еды, которая хотела атаковать Смоленск.
О чем договорились?
Россельхознадзор
Что это значит?
Ввоз продукции перечисленных предприятий в Россию все равно будет происходить «в режиме усиленного контроля».
Ветслужба Беларуси должна в течение двух недель направить России ранее запрошенные материалы о результатах работы по устранению нарушений.
А за что вводили запреты?
Напомним, когда вводились ограничения в отношении конкретно этих трех предприятий и каковы официальные причины.
Какая белорусская еда еще под санкциями?
Выше указаны не все предприятия и виды продукции, к которым у россиян были и есть претензии.
В начале прошлого года Россельхознадзор
В разное время были введены ограничения на поставки продукции, произведенной следующими предприятиями:
Кроме того, вводился режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще нескольких производителей.
Россельхознадзор отмечал, что «указанные случаи в последнее время приобрели систематический характер, что вызывает серьезную обеспокоенность и необходимость принимать ограничительные меры». Потребовал от РБ установить причины нарушений и представить материалы.
Колбаса не прорвалась в Смоленск
В российское приграничье продолжают напролом и безо всяких правил везти белорусскую еду — фурами, бусами, легковыми машинами. Она пользуется спросом. Некоторых ловят.
Россельхознадзор
Водитель, говорит, вез в Смоленск. Там в результате остались без белорусской колбасы. Груз не уничтожен (это не «санкционка» из Европы), возвращен на родину. Водитель привлечен к административной ответственности.
После завершения всех необходимых проверочных мероприятий продукция была возвращена на сопредельную территорию Республики Беларусь, а виновное лицо привлечено управлением Россельхознадзора к административной ответственности.
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Россельхознадзор частично отменяет ограничения в отношении белорусской еды. И снова заворачивает колбасу
Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции трех белорусских производителей мяса и молока. Это произошло после сегодняшнего онлайн-общения...
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