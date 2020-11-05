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Из каких банков белорусы вынесли больше всего денег за 3 месяца. Одной картинкой

05.11.2020 15:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Бессменным лидером падения остается Белгазпромбанк. После ареста руководства банка и прихода временной администрации во главе с Надеждой Ермаковой отток средств из банка приобрел серьезные масштабы. За третий квартал банк потерял еще 310 млн. рублей и занял первую строчку антирейтинга.

Второе место досталось Альфа-Банку, потерявшему в третьем квартале почти 192 млн. рублей средств клиентов. На третьей строчке оказался Приорбанк с 83,6 млн. рублей потерь. Одним из тяжело пострадавших оказался Идея Банк, лишившийся более 10% всех средств клиентов.


Инфографика: Myfin.by

Примечательно, что большинство государственных банков не ощутило на себе волну паники, либо июльский рост смог ее компенсировать по итогам квартала. Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк суммарно увеличили за третий квартал объем средств клиентов на 765,8 млн. рублей. В числе сумевших привлечь деньги белорусов также МТБанк (+111,7 млн. рублей), Банк БелВЭБ (+88 млн. рублей) и РРБ Банк (+63,3 млн. рублей).

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Курсы валют
 
 
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В августе и сентябре белорусские банки столкнулись с паническими настроениями клиентов и массовым оттоком вкладов. Всего за два месяца только со счетов физлиц...
 
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