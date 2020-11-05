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Из каких банков белорусы вынесли больше всего денег за 3 месяца. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
Бессменным лидером падения остается
Второе место досталось
Примечательно, что большинство государственных банков не ощутило на себе волну паники, либо июльский рост смог ее компенсировать по итогам квартала.
Текст: Владимир Лужнёв
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В августе и сентябре белорусские банки столкнулись с паническими настроениями клиентов и массовым оттоком вкладов. Всего за два месяца только со счетов физлиц...
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