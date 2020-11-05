Из каких банков белорусы вынесли больше всего денег за 3 месяца. Одной картинкой

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Бессменным лидером падения остается Белгазпромбанк . После ареста руководства банка и прихода временной администрации во главе с Надеждой Ермаковой отток средств из банка приобрел серьезные масштабы. За третий квартал банк потерял еще 310 млн. рублей и занял первую строчку антирейтинга.

Второе место досталось Альфа-Банку , потерявшему в третьем квартале почти 192 млн. рублей средств клиентов. На третьей строчке оказался Приорбанк с 83,6 млн. рублей потерь. Одним из тяжело пострадавших оказался Идея Банк , лишившийся более 10% всех средств клиентов.



Инфографика: Myfin.by