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Доллар и евро снижается: узнайте курс валют на 5 ноября 2020
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.61 рублей, курс продажи доллара 2.615 – 2.69. Евро можно было продать в диапазоне 3. – 3.065 рублей, купить – 3.078 – 3.13.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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5 ноября 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.6153, курс евро 3.0756, курс российского рубля (100 RUB)...
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