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Доллар и евро снижается: узнайте курс валют на 5 ноября 2020

05.11.2020 15:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0277 рубля до 2.6153, что составило 1.05%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0035 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0086 (0.28%), на 5 ноября 2020 курс составил 3.0756. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0006 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0041 рублей (0.12%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0055 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
31 781 100 15 928 600 19 081 000

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.61 рублей, курс продажи доллара 2.615 – 2.69. Евро можно было продать в диапазоне 3. – 3.065 рублей, купить – 3.078 – 3.13.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=78.2 (стоимость 1 доллара равна 78.2 российских рублей),
  • EUR/USD=1.178 (1 евро стоит 1.178 доллар),
  • EUR/RUB=92 (92 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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5 ноября 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.6153, курс евро 3.0756, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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