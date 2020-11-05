Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники ГУБОПиК задержали в Слушке белорусского "вора в законе" Олега Герасимовича, известного в криминальных кругах по кличкам Муму или Слуцкий, сообщили в МВД.

Данному задержанию предшествовали "воровские разборки", когда вечером 2 апреля в оршанском игровом клубе "Венеция" компания избила и порезала 37-летнего жителя райцентра. Как потом было установлено, что потерпевшим является так называемый смотрящий за Оршей Морозик.

"Тогда по горячим следам подозреваемых задержать не удалось, а после появления информации о причастности к поножовщине "вора в законе" по прозвищу Муму, за дело взялись оперативники ГУБОПиК МВД. Вчера, 4 ноября, в Слуцке при силовой поддержке спецотряда быстрого реагирования МВД задержали 46-летнего Муму", - рассказали Sputnik в МВД.

Так же были установлены личности и троих его соучастников, включая 40-летнего минчанина, который скрывается за рубежом и находится в розыске за уклонение от превентивного надзора.

Выяснилось, в оршанском кафе была попытка Муму переделить сферы влияния и усилить свои позиции среди криминалитета.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и признали их подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным ранее по фактам совершения особо злостного хулиганства и причинения тяжкого телесного повреждения. В отношении Герасимовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

МВД также обнародовало видео задержания Муму - его задержали на улице возле частного дома.

По данным МВД, всех современных белорусских "воров в законе" "короновали" за границей. Первый раз Муму был задержан в 2013 году на воровской сходке, которая проходила в Подмосковье на Николиной горе. Вместе с ним были еще три белоруса: Паштет, Медвежонок и Лебедь.

В начале 2015 года МВД Беларуси подготовило доклад о ворах в законе, белорусская делегация представила его на совещании под эгидой Интерпола в Праге, в котором приняли представители правоохранительных органов около 30 стран мира.

Читайте также:

"Благое дело": дочь первого в Беларуси "вора в законе" выпустила книгу об отце