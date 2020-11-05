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Дзермант: пусть бы Соединенным Штатам было не до нас
05.11.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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Чья победа предпочтительнее для белорусов, как может повлиять на ситуацию в мире приход к власти Байдена, продолжит ли Польша свой проамериканский курс и попытки повлиять на Беларусь? Об этом рассуждает известный политический эксперт, философ Алексей Дзермант.
© REUTERS / MIKE SEGAR
"Пусть бы Соединенным штатам было не до нас. Ни до Беларуси, ни до России, ни до Евразии. Если победит Трамп, при котором была положительная динамика отношений между США и Беларусью, мы бы не получили серьезного обострения отношений. Приход Байдена - это определенный стресс. Он не считает ни Россию, ни Беларусь партнерами. Вместе с тем, его приход стал бы дополнительным стимулом для союзной интеграции", - считает Дзермант.
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Комментарий известного политического эксперта Алексея Дзерманта слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Кто для Беларуси сегодня предпочтительнее: Байден или Трамп? Мнение политического эксперта, философа Алексея Дзерманта.
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