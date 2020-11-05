Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Дзермант: пусть бы Соединённым Штатам было не до нас

Близится развязка интриги по итогам президентских выборов в США. Действующий президент Дональд Трамп и его оппонент Джо Байден продолжают вселять надежду в своих избирателей, убеждая в своей победе. При этом нервозность обстановки передается далеко за пределы США.

Чья победа предпочтительнее для белорусов, как может повлиять на ситуацию в мире приход к власти Байдена, продолжит ли Польша свой проамериканский курс и попытки повлиять на Беларусь? Об этом рассуждает известный политический эксперт, философ Алексей Дзермант.

"Пусть бы Соединенным штатам было не до нас. Ни до Беларуси, ни до России, ни до Евразии. Если победит Трамп, при котором была положительная динамика отношений между США и Беларусью, мы бы не получили серьезного обострения отношений. Приход Байдена - это определенный стресс. Он не считает ни Россию, ни Беларусь партнерами. Вместе с тем, его приход стал бы дополнительным стимулом для союзной интеграции", - считает Дзермант.

Подсчет голосов на президентских выборах в США в некоторых штатах еще продолжается . Оба кандидата в президенты ведут себя уверенно и рассчитывают на победу. Трамп утверждает, что выиграл в четырех важных штатах – Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В свою очередь, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что он лидирует в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков.

Комментарий известного политического эксперта Алексея Дзерманта слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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