Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенантов. За какой срок в Беларуси можно получить это звание

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 5 ноября, Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенантов руководителям трех ведомств: Минобороны, КГБ и Госпогранкомитета. Соответствующие звания всем троим были присвоены 3 ноября. 42.TUT.BY попробовал разобраться, насколько быстро в Беларуси можно подняться до таких высот.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Почему мы заинтересовались именно генерал-лейтенантами?

Потому что на сегодняшний день это де-факто самое высокое воинское звание в Беларуси. Формально высшей ступенью являются три звезды генерал-полковника в армии (и генерал-полковника милиции/юстиции в соответствующих ведомствах).

Однако на сегодняшний день ни в армии, ни в милиции, ни во внутренних войсках генерал-полковников нет — последними, носящими это звание, были министр обороны Александр Чумаков (являлся им с 1997 по 2001) и дважды министр обороны Леонид Мальцев (руководил оборонным ведомством с 1995 по 1996 и с 2001 по 2009, впоследствии возглавлял Госпогранкомитет). Сейчас оба уже в отставке.

Изначально нас заинтересовал тот факт, что министр обороны Виктор Хренин получил звание генерал-лейтенанта за довольно небольшой срок — всего за чуть более четырех лет (генерал-майором он стал в феврале 2016 года). В итоге мы попробовали сопоставить сроки, за которые нынешняя военная и милицейская элита получала погоны генерал-лейтенантов с момента получения генерал-майорского звания — и заодно узнать, является ли Виктор Хренин в этом плане рекордсменом.

Смотрим на сроки, за которые можно было получить генерал-лейтенанта, за последние годы

Итак, начнем с новоназначенных. Министр обороны Виктор Хренин, как уже указано выше, получил звание генерал-майора 22 февраля 2016 года — а генерал-лейтенантом стал 3 ноября 2020 года. Соответственно, между одной и двумя большими звездами на погонах прошло несколько более четырех лет.



Виктор Хренин. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Руководитель КГБ Иван Тертель получил звание генерал-майора 19 февраля 2010 года (некоторые издания ошибочно написали, что звание присвоено в январе 2010, но это не так), а генерал-лейтенанта — 3 ноября 2020. Соответственно, от звания до звания пришлось служить больше 10 лет.

Примерно столько же потребовалось, чтобы добавить звезду на погоны, и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо. Генерал-майором он стал в один день с Тертелем — 19 февраля 2010 года (и, опять-таки, в СМИ есть ошибочная информация о присвоении ему звания в январе 2010), а нынешнее звание получил позавчера (как и Иван Тертель). Опять-таки — больше 10 лет.

29 октября нынешнего года в Беларуси стало на два генерал-лейтенанта милиции больше — эти звания получили при назначении помощниками президента экс-министр МВД Юрий Караев и экс-замминистра МВД Александр Барсуков.

Караев получил звание генерал-майора милиции 23 февраля 2014 года — то есть повышения в звании он дождался через пять с лишним лет.

Барсуков получил первое генеральское звание чуть раньше, 8 февраля 2013 года — соответственно, до двух звезд на погонах ему пришлось служить более шести лет.

А что у остальных?

Пока, как видим, Виктор Хренин лидирует по скорости получения генерал-лейтенантских погон. Мы решили посмотреть, как с этим обстояли дела у получивших данное звание в более ранние времена.

Предшественник Хренина на посту министра обороны — Андрей Равков — получил генерал-майорские погоны 22 февраля 2011 года, а генерал-лейтенантом стал 7 мая 2015 года. Получается, что как и Виктор Хренин, он получил новое звание через четыре с лишним года после предыдущего — однако все же чуть быстрее. Среди военных, насколько мы понимаем, это рекорд.

Юрий Жадобин, возглавявший Минобороны до Андрея Равкова, стал генерал-майором 23 февраля 2000 года, а генерал-лейтенантом 2 июля 2009 — то есть прошло больше девяти лет. Кстати, пост главы оборонного ведомства он, в отличие от Хренина и Равкова, принял уже генерал-лейтенантом.

Генеральный секреталь ОДКБ Станислав Зась стал генерал-майором 2 июля 2009 года, генерал-лейтенантом — 23 февраля 2016 года. От звания до звания — более шести лет.

Бывший глава КГБ Вадим Зайцев, хоть и уже в отставке, все равно заслуживает упоминания. Если генерал-майором он стал 22 мая 2006 года, то генерал-лейтенанта получил уже 2 июля 2009 года. Соответственно, между двумя представлениями к званию прошло лишь чуть более трех лет.

Почти такой же срок прошел и у экс-главы КГБ, а ныне помощника Лукашенко по Брестской области Валерия Вакульчика. Звание генерал-майора юстиции он получил 5 января 2012 года, а генерал-лейтенанта юстиции — 7 мая 2015 года. Итого — более трех лет.

Наконец, рекордсменом можно признать бывшего главу Министерства внутренних дел, отстраненного от этой должности прошлым летом Игоря Шуневича. Генерал-майором милиции он стал 22 июня 2012 года, а генерал-лейтенантом милиции — 7 мая 2015 года. Соответственно, он единственный в нашем списке, кто потратил на этот путь более двух лет.



Игорь Шуневич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У военных минимальный срок составляет, напомним, четыре года, и первенствует Андрей Равков.

А вот подававший большие надежды в этом плане Игорь Рачковский, ставший в свое время генералом через два года после получения полковничьих погон (и единственный генерал младше 40 лет), после «Плюшевого десанта» так и не был повышен в звании. Генерал-майором он является уже 17 лет.

Но, разумеется, есть вероятность, что мы вспомнили не всех — информация по людям в погонах зачастую бывает скудна.