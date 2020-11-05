Певица МакSим впервые объяснила уход со сцены и раскрыла, что было после аварии

Источник материала: Tut.by

Российская певица МакSим впервые в подробностях рассказала о своем уходе со сцены и о том, как переносила последствия аварии, в которую попала в 2019 году . Это она сделала в эфире последней программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», на YouTube-канале «Россия 1» .



Скриншот программы

— Я попала в достаточно серьезную аварию, пролежала в больнице два месяца — сначала за границей, потом уже в России. Мне долгое время нельзя было ни шевелиться, ни вставать. Я вставала только с поддержкой, — рассказала MaкSим.

Артистка отметила, что не получила переломов при ДТП, однако у нее «были очень серьезные повреждения». «Я тогда поправилась очень сильно, аж на 15 килограммов, потому что нельзя было двигаться», — добавила она.

— Потом были осложнения с сосудами головного мозга, жуткие головные боли, которые нельзя было стерпеть. Я просто лежала и понимала, что мне нужно выходить на сцену, а я не могла встать. Пришлось объявить о том, что я покидаю сцену, — сказала исполнительница.

МакSим подчеркнула, что ее уход был связан не только с травмами от аварии, но и с другими событиями в жизни.

Напомним, 23 апреля 2019 года МакSим спешила в аэропорт, чтобы улететь в Москву на съемки нового клипа к треку «Абонент недоступен». Неожиданно у автомобиля, в котором она находилась, лопнуло колесо: на скользкой трассе машину занесло, и она оказалась в кювете. Артистка сидела на заднем сидении и была пристегнута, но ударилась головой и потеряла сознание.