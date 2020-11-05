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В Минске задержана журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич
Источник материала: Навiны
Журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич 5 ноября задержана в Минске, где проходит Марш людей с инвалидностью. Задержание произошло на проспекте Независимости недалеко от ГУМа.
«Стояла просто около проспекта, омоновцы кинулись за ней. Она — в цветочный магазин. Там ее и задержали», — рассказала «Радыё Свабода» очевидец произошедшего.
По информацтт
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Журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич 5 ноября задержана в Минске, где проходит Марш людей с инвалидностью. Задержание произошло на проспекте...
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