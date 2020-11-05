В Минске задержана журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич

Журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич 5 ноября задержана в Минске, где проходит Марш людей с инвалидностью. Задержание произошло на проспекте Независимости недалеко от ГУМа.



Анастасия Захаревич. Фото: пресс-служба БАЖ.

«Стояла просто около проспекта, омоновцы кинулись за ней. Она — в цветочный магазин. Там ее и задержали», — рассказала «Радыё Свабода» очевидец произошедшего.