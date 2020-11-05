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В Минске задержана журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич

05.11.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич 5 ноября задержана в Минске, где проходит Марш людей с инвалидностью. Задержание произошло на проспекте Независимости недалеко от ГУМа.

В Минске задержана журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич
Анастасия Захаревич. Фото: пресс-служба БАЖ.

«Стояла просто около проспекта, омоновцы кинулись за ней. Она — в цветочный магазин. Там ее и задержали», — рассказала «Радыё Свабода» очевидец произошедшего.

По информацтт БелаПАН, Захаревич уже задерживали 5 сентября, когда она освещала в Минске Женский марш. Ее обвинили в участие в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП) и арестовали на семь суток.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич 5 ноября задержана в Минске, где проходит Марш людей с инвалидностью. Задержание произошло на проспекте...
 
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