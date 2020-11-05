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Террорист или последователь Кастуся Калиновского? Кто такой Игорь Олиневич, которого обвиняют в терроризме
Источник материала: Партизан
Белорусские телеканалы отрываются по полной - наконец, нашли "террористов". Анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского, Дмитрия Резановича, Сергея Романова
Рассказывает мама Игоря Олиневича - Валентиной Олиневич.
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Террорист или последователь Кастуся Калиновского? Кто такой Игорь Олиневич, которого обвиняют в терроризме
Белорусские телеканалы отрываются по полной - наконец, нашли "террористов". Анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского, Дмитрия Резановича, Сергея Романова...
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