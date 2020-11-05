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Террорист или последователь Кастуся Калиновского? Кто такой Игорь Олиневич, которого обвиняют в терроризме

05.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские телеканалы отрываются по полной - наконец, нашли "террористов". Анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского, Дмитрия Резановича, Сергея Романова обвиняют именно по статье "Терроризм", хотя от их действий не пострадал ни один человек. Что же стоит за очередным громким делом?

Террорист или последователь Кастуся Калиновского? Кто такой Игорь Олиневич, которого обвиняют в терроризме

Рассказывает мама Игоря Олиневича - Валентиной Олиневич.
 
 
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Белорусские телеканалы отрываются по полной - наконец, нашли "террористов". Анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского, Дмитрия Резановича, Сергея Романова...
 
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