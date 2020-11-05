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За третий квартал EPAM заработала $652,2 миллиона
Источник материала: Onliner
EPAM Systems
Сейчас в EPAM работает более 38 тысяч человек, из них 33 800 — производственные специалисты (плюс 7,4% к прошлому году).
Компания основана в 1993 году. EPAM работает с заказчиками из более чем тридцати стран.
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EPAM Systems отчиталась об успехах в третьем квартале этого года, который завершился 30 сентября. Объем выручки составил 652,2 миллиона долларов — показатель вырос на 10,9%...
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