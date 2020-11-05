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Задержаны подозреваемые во взломе системы Мингорисполкома

05.11.2020 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщил о задержании двоих мужчин, которые подозреваются в несанкционированном доступе к информации из сети Мингорисполкома. Преступление было совершено ночью 3 ноября на техническом этаже здания по улице Притыцкого в столице.

34-летнего мужчину задержали сотрудники милиции на месте преступления. Позднее сотрудники органов внутренних дел задержали его знакомого, который также оказался причастен ко взлому сети Мингорисполкома. Сообщается, что оба мужчины — участники несанкционированных массовых мероприятий.

Милиция после проведения обыска у 31-летнего задержанного минчанина обнаружила по его месту жительства огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами бастовать.

Задержанные признаны подозреваемыми в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 349 УК) и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). Расследование дела продолжается.

 
 
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Следственный комитет сообщил о задержании двоих мужчин, которые подозреваются в несанкционированном доступе к информации из сети Мингорисполкома. Преступление...
 
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