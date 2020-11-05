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У «Белпочты» проблемы. По всей стране прекращены выдача и прием отправлений

05.11.2020 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем отделения «Белпочты» перестали обслуживать посетителей. Также перестал открываться фирменный сайт, не отвечает колл-центр, не работают терминалы. Читатели информируют, что учреждения открыты, но получить или отправить что-либо невозможно. Сотрудники лишь говорят, что «сломалась программа».

Первые сообщения о «поломке» белорусской почты стали поступать из Минска. Наш читатель Анатолий рассказывает, что не смог отправить документы в отделении на улице Коржа, отправился на проспект Дзержинского, но и там успеха не добился.

Похожие сообщения поступают из других городов.

— Обратитесь попозже, — говорят гомельские почтовики. — Это что-то в Минске произошло. Сейчас во всех отделениях такое...

(будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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