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БПС-Сбербанк впервые проведет в Беларуси GreenDay с масштабными скидками

05.11.2020 16:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: БПС-Сбербанк

«День рождения Сбербанка по традиции становится самым выгодным днем в году как для совершения операций в банке, так и для покупок у компаний-партнеров. Мы собрали вместе не только скидки, но и бонусы, подарки, преференции, наглядно демонстрируя эффективность взаимодействия финансового сектора с другими отраслями», – отметил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.

«Зеленый день» объединит предложения банка и партнеров из различных сфер бизнеса по всей стране. Всего в нем примет участие около 50 компаний – от магазинов и пиццерий до юридических и бухгалтерских контор. Все участники GreenDay предложат специальные условия, воспользоваться которыми можно только два дня – 11 и 12 ноября. Цены будут снижены как для физических, так и для юридических лиц.

Основные преференции предоставит БПС-Сбербанк. В частности, будет возможность открыть депозит в белорусских рублях по более выгодным ставкам. Вдвое дешевле обойдется аренда ячеек в подразделении «Сбербанк Первый». Кроме того, можно будет оформить карту Compass за полцены, а страховка от несчастных случаев и заболеваний с покрытием по COVID-19 подешевеет на 20%. Также по карте Bonus предоставят 10 бесплатных поездок в метро до конца месяца.

Цены на товары в GreenDay снизят десятки ритейлеров и крупных интернет-площадок. Скидку предоставят пиццерии, а каршеринговый оператор подарит 25 минут бесплатной поездки. Скидки также будут на автозапчасти и ремонт гаджетов. Чтобы сэкономить, достаточно рассчитаться любой картой БПС-Сбербанка.

Для корпоративных клиентов появится возможность бесплатно совершать переводы среди Группы Сбербанк в российских рублях, а также вносить без комиссии наличные через терминалы самоинкассации. Предусмотрены также консультации юристов и бухгалтеров в компаниях, участвующих в GreenDay.

*партнерский материл, ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 100219673

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Теги: Минск
 
 
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БПС-Сбербанк проведет 11 и 12 ноября Зеленый день со скидками и бонусами от банка и его партнеров. GreenDay по традиции приурочен ко дню рождения Сбербанка.
 
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