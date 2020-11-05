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БПС-Сбербанк впервые проведет в Беларуси GreenDay с масштабными скидками
Источник материала: Myfin
«День рождения
«Зеленый день» объединит предложения банка и партнеров из различных сфер бизнеса по всей стране. Всего в нем примет участие около 50 компаний – от магазинов и пиццерий до юридических и бухгалтерских контор. Все участники GreenDay предложат специальные условия, воспользоваться которыми можно только два дня – 11 и 12 ноября. Цены будут снижены как для физических, так и для юридических лиц.
Основные преференции предоставит БПС-Сбербанк. В частности, будет возможность открыть депозит в белорусских рублях по более выгодным ставкам. Вдвое дешевле обойдется аренда ячеек в подразделении «Сбербанк Первый». Кроме того, можно будет оформить карту Compass за полцены, а страховка от несчастных случаев и заболеваний с покрытием по COVID-19 подешевеет на 20%. Также по карте Bonus предоставят 10 бесплатных поездок в метро до конца месяца.
Цены на товары в GreenDay снизят десятки ритейлеров и крупных интернет-площадок. Скидку предоставят пиццерии, а каршеринговый оператор подарит 25 минут бесплатной поездки. Скидки также будут на автозапчасти и ремонт гаджетов. Чтобы сэкономить, достаточно рассчитаться любой картой БПС-Сбербанка.
Для корпоративных клиентов появится возможность бесплатно совершать переводы среди Группы Сбербанк в российских рублях, а также вносить без комиссии наличные через терминалы самоинкассации. Предусмотрены также консультации юристов и бухгалтеров в компаниях, участвующих в GreenDay.
*партнерский материл, ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 100219673
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БПС-Сбербанк проведет 11 и 12 ноября Зеленый день со скидками и бонусами от банка и его партнеров. GreenDay по традиции приурочен ко дню рождения Сбербанка.
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