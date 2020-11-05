|
Чем Беларусь компенсирует России покупку нефтяного месторождения ― экономист
05.11.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Приобретение Беларусью одного из российских нефтяных месторождений ― вопрос не стратегического характера, это вопрос уровня премьер-министров либо министров экономики, считает известный российский эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич. По его словам, главное сейчас ― выстроить единую линию по ряду важных вопросов, и Беларуси есть что предложить своим российским коллегам.
© REUTERS / Angus Mordant
"Назрела и перезрела ситуация с усилением безопасности наших общих границ, а вопрос о российских военных контингентах на территории Республики Беларусь, пусть в ограниченном варианте, мог бы быть некой компенсацией за решение вопросов, связанных с данным месторождением", ― сказал эксперт.
Напомним, накануне белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину рассмотреть возможность приобретения республикой нефтяного месторождения на территории РФ. По информации пресс-службы Лукашенко, российский лидер данную идею поддержал, главы государств договорились обсудить ее более детально после проработки.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конкретики в вопросе о приобретении Беларусью нефтяного месторождения на данный момент нет, он еще будет прорабатываться в соответствующих министерствах и ведомствах.
Комментарий известного российского политического и экономического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуси есть что предложить России в виде компенсации за доступ к российскому нефтяному месторождению, считает известный эксперт Николай Межевич.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)