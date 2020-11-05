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Сын Петросяна растрогал поклонников после скандала в сети
05.11.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена российского юмориста Евгения Петросяна решила замять недавний скандал в сети: Татьяна Брухунова опубликовала новый снимок маленького сына и растрогала подписчиков в Instagram.
Недавно в сети появилась информация о том, что маленький Ваган - не является сыном артиста. Шокирующее заявление
Пользователи социальных сетей активно обсуждают запись Брухуновой в Instagram: на новом снимке счастливая мать запечатлела радостного малыша, сидящего на стуле в смешной шапочке.
Поклонники оценили маневр Брухуновой и умилились смеющемуся Вагану, но не упустили момента напомнить избраннице Петросяна, что помнят о скандале с отцовством.
"Наверное все же не Петросян отец. Ничего общего"; "Похож на вас. И только на вас"; "Так кто отец?" - написали некоторые подписчики.
Напомним, что изначально публика считала, что
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Пользователи социальных сетей предположили, что таким образом молодая жена сатирика решила сгладить углы и отвлечь фанатов от многочисленных слухов.
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