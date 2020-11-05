Сын Петросяна растрогал поклонников после скандала в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена российского юмориста Евгения Петросяна решила замять недавний скандал в сети: Татьяна Брухунова опубликовала новый снимок маленького сына и растрогала подписчиков в Instagram.

Недавно в сети появилась информация о том, что маленький Ваган - не является сыном артиста. Шокирующее заявление сделала экс-супруга звезды "Аншлага" Елена Степаненко и дочь Петросяна. Обе женщины уверены, что репродуктивная функция 75-летнего артиста давно дала сбой, а молодая жена просто обманула его. Все это явно расстроило Татьяну Брухунову, и она решила дать отпор.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают запись Брухуновой в Instagram: на новом снимке счастливая мать запечатлела радостного малыша, сидящего на стуле в смешной шапочке.

Поклонники оценили маневр Брухуновой и умилились смеющемуся Вагану, но не упустили момента напомнить избраннице Петросяна, что помнят о скандале с отцовством.

"Наверное все же не Петросян отец. Ничего общего"; "Похож на вас. И только на вас"; "Так кто отец?" - написали некоторые подписчики.

Напомним, что изначально публика считала, что малыша родила суррогатная мать, но после Брухунова сделала признание о тайной беременности.

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