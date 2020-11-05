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Таксисты-сутенеры: в Гомеле водители подыскивали клиентов для проституток

05.11.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Водители такси в Гомеле нашли нестандартную и незаконную подработку: пособничество девушкам легкого поведения. В городе уже не раз задерживали таксистов, в чьих телефонных книгах обнаруживали внушительное количество номеров "ночных бабочек", сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома.

© CC BY 2.0 / Mario Antonio Pena Zapatería / stockings
Привозил клиентам девушку-инвалида: циничный сутенер задержан в Витебске

Один такой водитель - 28-летний житель Гомеля работал на двух работах - в увеселительном заведении и в такси. Посетителям со своего основного рабочего места и клиентам, которых он подвозил, мужчина предлагал услуги знакомых проституток. Семь знакомых девушек преступника платили ему за сексуальное "посредничество". В 2019 году мужчина за свою деятельность отправился на шесть лет в исправительную колонию строгого режима.  

Похожую схему "отрабатывал" еще один 31-летний гомельчанин. Однако в поиске "ночных бабочек" он зашел еще дальше. Девушку, которую мужчина предлагал клиентам для сексуальных утех, он нашел на сайте знакомств - той срочно нужны были деньги. Водителя приговорили к пяти годам в исправительной колонии строгого режима.

Фигурантом еще одного уголовного дела этим летом стал очередной таксист - отец троих детей. За пособничество проституткам он отбывает шестилетний срок в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Последнее громкое дело по факту своеобразного "сутенерства" выявлено в Гомеле недавно. Мужчина в возрасте 38 лет, который искал и предлагал пассажирам девушек легкого поведения, оказывал также дополнительные услуги своим клиентам. Например, он "помогал" с арендой помещения - квартиры или сауны, покупал еду и алкоголь, заказанные клиентами и их спутницами. Почти все деньги за услуги таксист оставлял себе, девушкам легкого поведения платил по остаточному принципу. В отношении мужчины возбуждено 5 уголовных дел.

По данным гомельского УВД, за последние два года в городе выявлено около 30 фактов оказания сексуальных услуг за деньги. В 2020 году возбуждено больше двух десятков уголовных дел в отношении гомельчан, получающих с проституток деньги за пособничество.

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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Гомельские таксисты не раз были замечены в пособничестве жрицам любви: предлагали своим пассажирам сексуальные услуги девушек, подвозили "путан" и даже покупали...
 
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