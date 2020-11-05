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Из-за технического сбоя «Белпочта» закрыла отделения по всей стране

05.11.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из-за технического сбоя 5 ноября по всей стране не работают отделения «Белпочты».

Из-за технического сбоя «Белпочта» закрыла отделения по всей стране

«Несколько часов назад произошел технический сбой по всей системе “Белпочты”. В связи с этим мы прекратили работу во всех отделениях по всей республике. Сейчас ведется работа по восстановлению системы обслуживания», —  сообщили БелаПАН на предприятии.

Также недоступен и сайт предприятия.

РУП «Белпочта» включает в себя шесть областных филиалов, предприятие «Минская почта» и автотранспортное производство, 35 узлов почтовой связи, 3092 объекта почтовой связи, в том числе 2669 стационарных отделений почтовой связи, 187 пунктов почтовой связи и 176 передвижных отделений почтовой связи.

 

 

Фото vitbichi.by

 
 
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Из-за технического сбоя 5 ноября по всей стране не работают отделения «Белпочты».
 
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