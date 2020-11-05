Марш людей с (не)ограниченными возможностями приближается к Октябрьской площади

За ГУМом участники марша людей с (не)ограниченными возможностями повернули налево — на улицу Ленина, так как подземный переход, который надо было пройти для того, чтобы продолжать шествие по проспекту Независимости, не предусмотрен для людей и инвалидностью.







Вот такое заграждение оказалось перед участниками марша у ГУМа. Фото: Дмитрий Жук / БелаПАН.

С улицы Ленина протестующие свернули направо, к гостинице "Европа". Проход на улицу был перекрыт грузовиком и обнесен строительными лентами, и участникам марша, многие из которых передвигаются с костылями и тростями, пришлось проходить под этими лентами.

Конечная точка маршрута демонстрантов — Октябрьская площадь. В колонне — до 70 человек.

Марш сопровождают силовики в штатском.