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Марш людей с (не)ограниченными возможностями приближается к Октябрьской площади

05.11.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За ГУМом участники марша людей с (не)ограниченными возможностями повернули налево — на улицу Ленина, так как подземный переход, который надо было пройти для того, чтобы продолжать шествие по проспекту Независимости, не предусмотрен для людей и инвалидностью.

 

Марш людей с (не)ограниченными возможностями приближается к Октябрьской площади

 

Марш людей с (не)ограниченными возможностями приближается к Октябрьской площади
Вот такое заграждение оказалось перед участниками марша у ГУМа. Фото: Дмитрий Жук / БелаПАН.

С улицы Ленина протестующие свернули направо, к гостинице "Европа". Проход на улицу был перекрыт грузовиком и обнесен строительными лентами, и участникам марша, многие из которых передвигаются с костылями и тростями, пришлось проходить под этими лентами.

Конечная точка маршрута демонстрантов — Октябрьская площадь. В колонне — до 70 человек.

Марш сопровождают силовики в штатском.

 
 
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За ГУМом участники марша людей с (не)ограниченными возможностями повернули налево — на улицу Ленина, так как подземный переход, который надо было пройти для того,...
 
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