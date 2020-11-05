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Вновь задержан криминальный авторитет Муму. На этот раз за поножовщину
Источник материала: Навiны
4 ноября в Слуцке задержан 46-летний Олег Герасимович, известный в криминальных кругах под прозвищами Олег Слуцкий и Муму. Одно время Герасимович носил титул вора в законе.
Герасимович задержан по подозрению в совершении особо злостного хулиганства и нанесении тяжких телесных повреждений.
Оперативники считают, что Муму причастен к нападению на другого криминального авторитета по прозвищу Морозик (настоящая фамилия — Доморосов). Инцидент имел место вечером 2 апреля в Орше в игровом клубе «Венеция». Морозик был избит и получил ножевые ранения.
Как
Помимо Муму, установлены личности еще трех участников конфликта. Один из них — 40-летний минчанин — скрывается за рубежом и находится в розыске за уклонение от превентивного надзора.
Олег Герасимович заключен под стражу.
В декабре 2012 года Герасимович еще с тремя белорусами
Герасимович неоднократно
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4 ноября в Слуцке задержан 46-летний Олег Герасимович, известный в криминальных кругах под прозвищами Олег Слуцкий и Муму. Одно время Герасимович носил титул вора в...
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