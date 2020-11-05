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Вновь задержан криминальный авторитет Муму. На этот раз за поножовщину

05.11.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

4 ноября в Слуцке задержан 46-летний Олег Герасимович, известный в криминальных кругах под прозвищами Олег Слуцкий и Муму. Одно время Герасимович носил титул вора в законе.

Вновь задержан криминальный авторитет Муму. На этот раз за поножовщину

Герасимович задержан по подозрению в совершении особо злостного хулиганства и нанесении тяжких телесных повреждений.

Оперативники считают, что Муму причастен к нападению на другого криминального авторитета по прозвищу Морозик (настоящая фамилия — Доморосов). Инцидент имел место вечером 2 апреля в Орше в игровом клубе «Венеция». Морозик был избит и получил ножевые ранения.

Как отмечает пресс-служба МВД, 37-летний Морозик являлся так называемым смотрящим за Оршей, а нападение на него было попыткой передела сфер влияния.

Помимо Муму, установлены личности еще трех участников конфликта. Один из них — 40-летний минчанин — скрывается за рубежом и находится в розыске за уклонение от превентивного надзора.

Олег Герасимович заключен под стражу.

В декабре 2012 года Герасимович еще с тремя белорусами был «коронован» на воровской сходке в Объединенных Арабских Эмиратах. Их кандидатуры были внесены на рассмотрение белорусскими ворами в законе Тимохой (ныне покойный Александр Тимошенко) и Галеем (Дмитрий Галеев, отбывает десятилетний срок). Однако в апреле 2015 года другая воровская сходка в Турции «раскороновала» четверых белорусских «законников», в том числе и Муму.

Герасимович неоднократно привлекался к уголовной ответственности как на территории Беларуси, так и на территории России.

 
 
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4 ноября в Слуцке задержан 46-летний Олег Герасимович, известный в криминальных кругах под прозвищами Олег Слуцкий и Муму. Одно время Герасимович носил титул вора в...
 
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