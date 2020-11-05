Правозащитники призвали бизнес публично выступить против нарушений прав человека в Беларуси

Белорусские правозащитники призывают представителей бизнеса публично выступить против насилия и нарушений прав человека в Беларуси. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белорусского ПЕН-центра.





Как сообщает БелаПАН , в документе отмечается, что состоявшиеся в августе президентские выборы прошли в «беспрецедентной атмосфере страха и запугивания общества, на фоне репрессий, которые начались фактически сразу после начала избирательной кампании и не прекращаются до сих пор».

«Объявленные властями результаты выборов не признали ряд государств, в том числе США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза. Десятки тысяч белорусов вышли на мирные протесты, власти отреагировали на них неадекватным применением силы и специальных средств, включая светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы; массовыми арестами, пытками, насилием и жестоким обращением с задержанными, — говорится в заявлении. — Мирные протесты продолжаются уже три месяца. Они сопровождаются массовыми произвольными задержаниями людей (на сегодняшний день задержано более 17 тысяч человек), пытками и бесчеловечным обращением со стороны органов охраны правопорядка. Не работают правовые механизмы защиты нарушенных прав, отсутствует справедливый суд».

В заявлении отмечается, что как минимум трое участников протестов погибли от непосредственных действий силовых структур. Белорусские правозащитники задокументировали и передали в международные органы более 500 случаев пыток в отношении задержанных. Сотни жалоб поданы в соответствии с национальными процедурами. Ни один из этих фактов до сих пор не расследован.

«Настолько системного и масштабного политического кризиса и кризиса прав человека Беларусь еще не видела, — подчеркивают правозащитники. — На предприятиях происходят забастовки. Белорусы сокращают потребление товаров бизнеса, который нарушает права работников или участвует в финансировании режима. Учитывая авторитарный характер белорусского режима, как государственный, так и частный бизнес находятся в высокой степени зависимости от власти. Госпредприятия полностью аффилированы с властью, частный бизнес в большинстве своем подвергается чрезмерному контролю и находится под давлением государства».

В силу этих причин, считают правозащитники, в нынешней ситуации государство использует бизнес как элемент механизма репрессий для оказания давления на политических оппонентов и людей, активно выражающих гражданскую позицию. «Власти подавляют забастовочные движения на государственных предприятиях, увольняя активистов и используя силовые структуры, преследуют и закрывают частные компании, которые приостанавливали работу в знак протеста против насилия силовиков», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе избирательной кампании и мирных протестов посредством зависимого бизнеса оказывалось давление на людей, в частности путем многочисленных вмешательств руководства предприятий и официального профсоюза в реализацию избирательных прав работников (например, принуждение к досрочному голосованию), через постоянные и массовые запугивания и угрозы увольнением, фактическое увольнение, отложенное непродление контрактов, лишение премий, а также жесткое подавление администрацией предприятий (часто с привлечением силовиков) любых попыток прибегнуть к забастовкам и акциям протеста на рабочих местах.

«Такие формы давления на работников стали возможными из-за ранее введенного режима срочных трудовых контрактов, а также системного давления на независимые профсоюзы и их активистов, притом что официальная Федерация профсоюзов находится в жесткой зависимости от властей, — говорится в заявлении. — Угроза подвергнуться давлению вынуждает бизнес выполнять требования властей, а также допускать противоречащие правам человека действия не только в отношении работников, но и в отношении клиентов и местного сообщества: например, торговые центры, кафе и рестораны закрывали двери перед людьми, спасавшимися от произвольного преследования силовиков».

Правозащитники подчеркивают, что в сложившихся обстоятельствах любая компания, работающая сегодня в Беларуси или имеющая бизнес-связи с белорусскими партнерами, как государственными, так и частными, имеет риски стать причастной к нарушениям прав человека (прямым или косвенным) и в результате понести репутационные и финансовые потери.

Правозащитники призвали иностранные компании, работающие в Беларуси, довести до сведения белорусских партнеров неприемлемость поведения, нарушающего права человека, в том числе, любого преследования за высказывание своей гражданской позиции.

В дальнейшем их просят уделять особое внимание «должной осмотрительности в контексте оценки рисков в сфере прав человека». «Учитывать, что отчеты большинства белорусских компаний о корпоративной социальной отчетности или иная нефинансовая отчетность не дают возможности оценить такие риски, — отмечается в заявлении. — Отражать факты нарушений белорусским партнером прав человека и меры по минимизации и преодолению таких рисков в своей нефинансовой отчетности, а также требовать того же от белорусских партнеров. При наличии нарушений прав человека со стороны потенциального или фактического белорусского партнера планировать продолжение и развитие партнерства обязательно с учетом принятия им мер для предотвращения или минимизации ущерба от таких нарушений».

Иностранным компаниям, работающим с белорусскими партнерами, также рекомендуют внедрять внутрикорпоративные механизмы жалоб и восстановления нарушенных прав, поскольку в силу зависимости от власти белорусские суды демонстрируют неспособность к справедливому разбирательству в отношении нарушений прав человека. «Важно обеспечить доступ к своим корпоративным средствам правовой защиты для жертв нарушений прав человека (как работников, так и клиентов и местного сообщества), — говорится в заявлении. — Продвигать среди белорусских партнеров понимание того, что для современного бизнеса репутационные риски от партнерства с предприятием — нарушителем прав человека могут намного превышать риски, например, неритмичных поставок по контрактам».