ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Били электрошокером». Тот самый таксист, который спас парня от ОМОНа, рассказал, что с ним сейчас

05.11.2020 16:35 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вы точно видели ролик, как водитель «Яндекс.Такси» помог протестующему скрыться от погони силовиков. Когда в машину залез демонстрант, водитель резко дал по газам, ушел от столкновения с автомобилем, выехал на встречную полосу, по газону объехал другие машины и скрылся в ночи. Не видели? Смотрите скорее. 

Видео появилось в сети 23 сентября – и просто взорвало интернет. И только в ноябре журналистам «Еврорадио» удалось связаться с тем самым водителем. Рассказываем все, что известно об этом парне. 

Водителю 21 год. Он приехал в Минск в другой области около полугода назад и сразу устроился водителем в такси. В день, когда случилась погоня, парень не работал – он специально приехал с девушкой на Пушкинскую. «Мы стояли на светофоре, горел красный. Я увидел, что за парнем бегут силовики и кричал ему, чтобы он бежал в мою машину. 

Честно, страшно не было. Ситуация была такая, решалось все за долю секунды. 

Когда парень добежал, я закрыл двери, вырулил оттуда и уехал. Мы познакомились, пообщались, а потом отвезли этого пацана поближе к дому», – вспоминает водитель. 

На видео не видно, но когда демонстрант залезал в машину, силовик подбежал к водителю и начал бить его электрошокером: «Я старался отбиться от электрошокера – мог же и сознание потерять, тогда последствия были бы гораздо хуже. Я хотел помочь этому парню, потому что прекрасно знаю, что сейчас делают силовики». 

Водитель такси ездит не на своей машине, а на арендной. И машину очень сильно «помяли»: «Разбили заднюю форточку, ударили по двери – ее скривило настолько, что заднее стекло не закрывается. Побили багажник, сделали вмятину на крыле, что фара торчит. Когда на СТО я менял стекло, ко мне подошел мужчина и сказал, что на другом СТО мне помогут бесплатно сделать штамповку – и правда сделали». 

Водитель сейчас в Беларуси, но собирается уехать из соображений безопасности: «Я планирую на время переехать в другую страну, так как последствия могут быть серьезными. Сейчас каждый раз ездишь на работу, и осматриваешься – едут с мигалками за тобой или нет». 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы точно видели ролик, как водитель «Яндекс.Такси» помог протестующему скрыться от погони силовиков. Когда в машину залез демонстрант, водитель резко дал по газам,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналистка Наста Захаревич задержана во время Марша людей с инвалидностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика