«Били электрошокером». Тот самый таксист, который спас парня от ОМОНа, рассказал, что с ним сейчас

Источник материала: KYKY

Вы точно видели ролик, как водитель «Яндекс.Такси» помог протестующему скрыться от погони силовиков. Когда в машину залез демонстрант, водитель резко дал по газам, ушел от столкновения с автомобилем, выехал на встречную полосу, по газону объехал другие машины и скрылся в ночи. Не видели? Смотрите скорее.

Видео появилось в сети 23 сентября – и просто взорвало интернет. И только в ноябре журналистам «Еврорадио» удалось связаться с тем самым водителем. Рассказываем все, что известно об этом парне.

Водителю 21 год. Он приехал в Минск в другой области около полугода назад и сразу устроился водителем в такси. В день, когда случилась погоня, парень не работал – он специально приехал с девушкой на Пушкинскую. «Мы стояли на светофоре, горел красный. Я увидел, что за парнем бегут силовики и кричал ему, чтобы он бежал в мою машину.

Честно, страшно не было. Ситуация была такая, решалось все за долю секунды.

Когда парень добежал, я закрыл двери, вырулил оттуда и уехал. Мы познакомились, пообщались, а потом отвезли этого пацана поближе к дому», – вспоминает водитель.

На видео не видно, но когда демонстрант залезал в машину, силовик подбежал к водителю и начал бить его электрошокером: «Я старался отбиться от электрошокера – мог же и сознание потерять, тогда последствия были бы гораздо хуже. Я хотел помочь этому парню, потому что прекрасно знаю, что сейчас делают силовики».

Водитель такси ездит не на своей машине, а на арендной. И машину очень сильно «помяли»: «Разбили заднюю форточку, ударили по двери – ее скривило настолько, что заднее стекло не закрывается. Побили багажник, сделали вмятину на крыле, что фара торчит. Когда на СТО я менял стекло, ко мне подошел мужчина и сказал, что на другом СТО мне помогут бесплатно сделать штамповку – и правда сделали».

Водитель сейчас в Беларуси, но собирается уехать из соображений безопасности: «Я планирую на время переехать в другую страну, так как последствия могут быть серьезными. Сейчас каждый раз ездишь на работу, и осматриваешься – едут с мигалками за тобой или нет».