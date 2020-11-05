Силовики закидывают историями о радикализации протестов в Беларуси

Источник материала: АФН

СК и МВД Беларуси сообщили о том, что силовикам удалось оперативно задержать ночью 3 ноября 34-летнего мужчину, который хакнул сеть Мингорисполкома и получил несанкционированный доступ к некой информации.

«Позже правоохранителями установлен и задержан его знакомый, который также оказался причастен к взлому компьютерной сети», - сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Также установлено, что оба являлись активными участниками несанкционированных массовых мероприятий на территории столицы с 9 августа этого года», - отмечается в сообщении.

Допустим, хакнули. Допустим, даже взяли по горячим следам. Но вот участие в акциях протеста доказывается перепиской в соцсетях: мужчина рассказывает девушке о том, как участвует в протестах, как хапнул газа.

«В ходе обыска по месту жительства у одного из них обнаружено огнестрельное оружие, патроны, бронежилет и многое другое», - утверждается в сообщении.

Хакеры – куда ни шло. Но боевой огнестрел в Минске, да еще у человека способного вот так просто ломануть сеть Мингорисполкома? Ну кто в это поверит?