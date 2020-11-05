МИД РБ назвал ноту Литвы из-за запуска БелАЭС инструментом для продолжения истерии

Источник материала: АФН

МИД Беларуси обвинил власти Литвы в том, что все свои заявления и ноты по поводу БелАЭС Вильнюс использует для поддержания истерии в своих СМИ.

«Литовская сторона как правило использует дипломатическую переписку с нами по вопросам БелАЭС не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ. Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздает словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан», - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз.

При этом, он обвинил Литву в том, что Литва давно решила принести «нормальный диалог» «в жертву своим геополитическим амбициям».

«В очередном эпизоде этого «эпистолярного сериала» нас обвинили в «безответственном и поспешном» запуске БелАЭС. Надеюсь, что в Литве от «советского оккупационного наследия» еще остались профессиональные ядерщики, которые поймут. Предпусковые операции на БелАЭС ведутся в строжайшем соответствии с графиком этапных программ под контролем Госатомнадзора и других надзорных органов», - утверждает представитель МИД РБ.

«Вильнюс единолично ставит под сомнение и авторитет системообразующих для мировой ядерной отрасли организаций, злоупотребляет доверием своих партнеров по ЕС. Тесно работающие с нами на всех этапах возведения станции экспертные миссии МАГАТЭ, Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, Европейской группы регуляторов ядерной безопасности неоднократно подтверждали, что нет недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС. Литовский регулятор VATESI, кстати, участвует в работе этих структур, получая от белорусской стороны всю необходимую информацию», - заявил А.Глаз.

«Еще раз подчеркну, безопасность ядерного объекта – крайне серьезный вопрос. Не стоит превращать его в фарс», - резюмировал он.