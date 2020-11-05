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Лукашенко запретил впускать обратно в страну рабочих мигрантов, включая врачей

05.11.2020 16:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня развенчал еще одну сказку о своем режиме, который 26 лет постоянно печется о людях и пытается создать райские условия в стране для повышения рождаемости.

Помимо естественной убыли и неспособности удержать зарплатами мигрантов, сегодня Лукашенко заявил о том, что не пустит обратно в страну уехавших на заработки граждан. Речь, вроде как, шла о медицинских работниках, но по итогу запрет может быть распространен на все профессии.

«Мы видим огромную вспышку заболеваемости, особенно в соседней Польше. Вы знаете, что буквально 2 дня тому назад они начали по всему миру собирать врачей и другой медицинский персонал, чтобы оказывать помощь людям», - сказал Лукашенко.

«Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. В этой связи, хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал», - заявил Лукашенко.

«Это не угроза. Это приказ, для правительства», - подчеркнул он.

«Поэтому всех надо ставить на место, ничего не препятствуя, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - приказал Лукашенко.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Лукашенко сегодня развенчал еще одну сказку о своем режиме, который 26 лет постоянно печется о людях и пытается создать райские условия в стране для повышения...
 
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