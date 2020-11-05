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Журналистка Наста Захаревич задержана во время Марша людей с инвалидностью

05.11.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналистку Насту Захаревич задержали в цветочном магазине возле ГУМа



Как сообщает БАЖ, Захаревич стояла возле проспекта Независимости, где проходил марш людей с инвалидностью. ОМОН кинулся за ней. Захаревич зашла в цветочный магазин, где ее и задержали.

Причина задержания неизвестна.

Однако, напомним, что в сентябре Наста уже была осуждена на 7 суток ареста за якобы участие в "несанкционированной акции", хотя на самом деле она делала свою работу - фотографировала события во время одного из маршей.
 
 
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Журналистку Насту Захаревич задержали в цветочном магазине возле ГУМа
 
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