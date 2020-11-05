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Журналистка Наста Захаревич задержана во время Марша людей с инвалидностью
Источник материала: Партизан
Журналистку Насту Захаревич задержали в цветочном магазине возле ГУМа
Как
Причина задержания неизвестна.
Однако, напомним, что в сентябре Наста уже была осуждена на 7 суток ареста за якобы участие в "несанкционированной акции", хотя на самом деле она делала свою работу - фотографировала события во время одного из маршей.
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Журналистку Насту Захаревич задержали в цветочном магазине возле ГУМа
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