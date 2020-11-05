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Мотоциклист с признаками опьянения совершил ДТП в Минске, его доставили на освидетельствование

05.11.2020 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили об аварии на Партизанском проспекте: там мотоциклист на Suzuki врезался в автомобиль Renault, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Мотоциклиста с места ДТП повезли на медицинское освидетельствование.

В ГАИ сообщили, что мотоциклом управлял мужчина 1979 года рождения. Он двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Олега Кошевого в направлении улицы Аранской. ДТП случилось вблизи дома №15 по Партизанскому проспекту.

— По предварительной информации, в результате неправильно выбранной безопасной дистанции мотоциклист совершил наезд на остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль Renault под управлением водителя 1963 года рождения, — рассказали в Госавтоинспекции. — Мотоциклист имеет признаки алкогольного опьянения. В настоящее время он доставляется на освидетельствование.

В результате ДТП пострадавших нет.

В ГАИ также проинформировали, что в период с 6 по 9 ноября 2020 года на территории столицы будут проходить мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями.

— В рамках указанных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей, а также информационно-разъяснительную работу с гражданами, — пояснили в ГАИ.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, в частности со ст. 18.16 КоАП, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили об аварии на Партизанском проспекте: там мотоциклист на Suzuki врезался в автомобиль Renault, который остановился на запрещающий сигнал светофора....
 
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