ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночью на Немиге произошла авария, оба автомобиля оказались на тротуаре

05.11.2020 16:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Минувшей ночью в центре Минска произошла авария. На пересечении улицы Немига и проспекта Победителей столкнулись автомобили Skoda и Volkswagen. Причем после этого оба автомобиля оказались на тротуаре.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

— Около 3:00 водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по Немиге со стороны Городского вала в направлении проспекта Победителей. По предварительной информации, на перекрестке Немига — Победителей при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу водителю автомобиля Skoda, который двигался во встречном направлении. После удара автомобили оказались на тротуаре, — рассказала представитель Госавтоинспекции.

Ночью на Немиге произошла авария, оба автомобиля оказались на тротуаре

Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

В ГАИ добавили, что в отношении водителя автомобиля Volkswagen составлен протокол об административном правонарушении по ч. 10 ст. 18.14 КоАП за нарушение пункта 103 ПДД — «При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю».

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минувшей ночью в центре Минска произошла авария. На пересечении улицы Немига и проспекта Победителей столкнулись автомобили Skoda и Volkswagen. Причем после этого оба...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Я учусь на психолога, что мне можно рассказать о вранье?" Кто та студентка, от вопроса которой у Кочановой случилась истерика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика