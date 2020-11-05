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Ночью на Немиге произошла авария, оба автомобиля оказались на тротуаре
Источник материала: Onliner
Минувшей ночью в центре Минска произошла авария. На пересечении улицы Немига и проспекта Победителей столкнулись автомобили Skoda и Volkswagen. Причем после этого оба автомобиля оказались на тротуаре.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.
— Около 3:00 водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по Немиге со стороны Городского вала в направлении проспекта Победителей. По предварительной информации, на перекрестке Немига — Победителей при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу водителю автомобиля Skoda, который двигался во встречном направлении. После удара автомобили оказались на тротуаре, — рассказала представитель Госавтоинспекции.
Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.
В ГАИ добавили, что в отношении водителя автомобиля Volkswagen составлен протокол об административном правонарушении по ч. 10 ст. 18.14 КоАП за нарушение пункта 103 ПДД — «При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю».
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Минувшей ночью в центре Минска произошла авария. На пересечении улицы Немига и проспекта Победителей столкнулись автомобили Skoda и Volkswagen. Причем после этого оба...
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