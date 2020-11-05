Ночью на Немиге произошла авария, оба автомобиля оказались на тротуаре

Источник материала: Onliner

Минувшей ночью в центре Минска произошла авария. На пересечении улицы Немига и проспекта Победителей столкнулись автомобили Skoda и Volkswagen. Причем после этого оба автомобиля оказались на тротуаре.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

— Около 3:00 водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по Немиге со стороны Городского вала в направлении проспекта Победителей. По предварительной информации, на перекрестке Немига — Победителей при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу водителю автомобиля Skoda, который двигался во встречном направлении. После удара автомобили оказались на тротуаре, — рассказала представитель Госавтоинспекции.





Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

В ГАИ добавили, что в отношении водителя автомобиля Volkswagen составлен протокол об административном правонарушении по ч. 10 ст. 18.14 КоАП за нарушение пункта 103 ПДД — «При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю».

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