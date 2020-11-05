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И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт

05.11.2020 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня нашим читателям предстоит вновь определить судьбу того, кто получит очередную тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется счастливчику, который наберет максимальное количество голосов, а вручит его наш спонсор — торговый центр «Ленинград». Вспоминаем последние публикации и делаем выбор. Но на этом мы не останавливаемся, и у вас еще есть все шансы принять участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.

Отказались от отделки застройщика — и вот что получилось

Наш читатель Олег Мартуль поведал, как они с супругой отказались от отделки застройщика в «Новой Боровой» и решили все сделать самостоятельно. В итоге уложились в $14 000 по курсу.  По его мнению, вписаться в такую сумму помогли три вещи:

  • помощь родных и друзей;
  • постоянный мониторинг скидок и выгодных предложений;
  • время.
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт

Молодожены сделали яркий ремонт в студии

Молодые супруги Александр и Ольга показали, какой интерьер им удалось создать в относительно небольшой студии в центре города. Работы в квартире длились ровно год, а всего ребята потратили около 19 тысяч рублей.

И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт

 Девушка сэкономила на ремонте благодаря вещам с барахолки

Секретами своего относительно недорогого ремонта в «однушке», которую раньше сдавала квартирантам, поделилась Екатерина. Один из них — вещи, которые она находила на барахолках.

И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт

 Минчанка преобразила «бабушатник»

«Эта квартира была самой „бабушачьей“ из всех, которые я просмотрела перед покупкой. Но только в ней возникло ощущение того, что я должна тут жить!» — говорит Екатерина. На преображение своей «двушки» женщина потратила примерно 3,5 тысячи долларов и 7,5 тысячи рублей.

И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
И снова голосование. Выбираем лучшую историю про бюджетный ремонт
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Сегодня нашим читателям предстоит вновь определить судьбу того, кто получит очередную тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется...
 
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