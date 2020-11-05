Эксперт о росте цен и девальвационных настроений: что будет к концу года?

- Действительно, третий квартал, судя по показателям, оказался провальным для белорусской экономики в целом и в финансовой системе в частности. В первую очередь это отразилось на росте инфляционных показателей, которые до августа находились в прогнозных пределах. По итогам сентября они «выскочили» выше 6% и на сегодняшний день составляют 6,1%.



Какой будет инфляция?

Интересно будет посмотреть на октябрьскую статистику, которая должна выйти на днях. Есть вероятность, что показатели октября будут ниже этого условного годового максимума в 6,1%.

Полагаю, что инфляция может быть снизится до 5,8-5,9%. Вряд ли она будет выше 6,1%, потому что основной инфляционный фактор, который сработал и на который обращает внимание и Национальный банк – это экономический. И плюс еще общественно-политическая ситуация, которая негативно сказалась на финансовом рынке в августе. Ухудшение экстраполировалось на сентябрь, и, как мы увидели, сказалось на итогах третьего квартала. Что было в октябре - увидим через 1-3 дня.

Фото: Myfin.by

Ставка рефинансирования и валютная корзина

Попробуем спрогнозировать развитие ситуации в четвертом квартале 2020 года. С большой долей вероятности ситуация на финансовом рынке будет стабилизироваться. Потому что то, что было в августе, можно называть единичной акцией. И усилиями Нацбанка удалось нейтрализовать этот негативный эффект.

Во-первых, до января прекращены операции на рынке межбанковского кредитования и все кредитование у нас переведено в режим валютного аукциона.

Потом, через десять дней, 14 ноября, пройдет очередное плановое заседание регулятора по поводу процентной ставки. Судя по заявлениям Нацбанка, регулятор полагает, что процентные ставки находятся на нейтральных уровнях. Так что текущая процентная ставка – 7,75% - вряд ли будет изменена в ту или иную сторону.

Сейчас нет причин для ужесточения монетарной политики, но нет причин и для ее дальнейшего смягчения. Смягчение произошло за счет ослабления белорусского рубля. А этот фактор был спровоцирован именно теми «валютными набегами» в августе-сентябре.

Но, как мы видели, уже в октябре курс стабилизировался. Хотя последняя неделя октября была достаточно «резкой» по всем трем иностранным валютам . Есть вероятность того, что на рынок вышли какие-то свободные средства. На самом деле, мы многого еще пока не знаем о ситуации. Но только таким образом можно объяснить то, что буквально в течение недели все три валюты национальной корзины подорожали.

Еще в середине октября по итогам года валютная корзина дорожала на 9-9,5%. На настоящий момент она дорожает почти на 12% - точнее, на 11,87%. Этот рост обеспечил российский рубль , который укрепляется к доллару США.

Фото: Myfin.by

Российский рубль, выборы в США и «бесплатные» деньги

Примерно в то же самое время картина, аналогичная ситуации с обменным курсом на нашем рынке, была с российским рублем на рынке РФ. Не исключено, что тенденции на российском рынке и отразились на нашем валютном рынке.

Мы видели, что на прошлой неделе российский рубль по отношению к доллару приближался к 80. А сегодня – 77,60 российского рубля за доллар. Уже цена немного другая и есть тенденции к снижению.

Может еще сработать внешний фактор, который называется «выборы президента США». Выборы прошли 3 ноября, но вот уже второй день, как в США не могут подвести итоги. Рано или поздно это произойдет. И будет формироваться какой-то новый тренд на валютном рынке.

Есть вероятность, что рынок развитых и развивающихся стран будет становиться более привлекательным, оживать, и российский в том числе. Российский рубль может укрепиться к доллару США.

Соответственно, такая же тенденция будет наблюдаться и на нашем рынке. И я еще неделю назад говорил о том, что доллар может стоить к концу года 2 рубля 40 копеек. Эти факторы уже начинают потихоньку работать. Да, был «подвес» этого прогноза, когда доллар укрепился до 2 рублей 65-66 копеек. Но сейчас идет обратная волна.

Один из глобальных факторов, на которые я обращал внимание, выборы президента США – краткосрочный, но он сформирует новый тренд. А более глобальный фактор, о котором не надо забывать – это то, с какой интенсивностью происходит накачка мировой валютной системы бесплатными деньгами. Это фактор в краткосрочной перспективе еще сработает.

Фото: Myfin.by

Что в итоге?

Возвращаясь на наш внутренний рынок, отметим, что основным ближайшим событием будет решение по процентной ставке 14 ноября. Вероятно, ставка рефинансирования останется прежней. По мнению Нацбанка, сейчас ставка нейтральная. Нет причин для движения в ту или другую сторону.

Те факторы, которые были причиной такого провала в третьем квартале, сейчас уходят уже в историю. Ситуация определенным образом стабилизировалась.

Наверное, инфляционные показатели тоже будут немного уменьшаться. Снизятся ли они до 5% к концу года? С большой долей вероятности можно сказать, что нет. Скорее всего, новый, 2021-й год откроется в лучшем случае с показателем по инфляции на уровне 5,5%, а вероятнее всего - на уровне 5,8-5,9% или 6%.