Что открывали в Минске к 7 ноября: от завода на Октябрьской до парков

Источник материала: Sputnik Беларусь

Традиция открывать важные общественные объекты к празднику "Великого октября" сложилась в белорусской столице давно, задолго до того, как это стало мейнстримом в новейшей истории суверенной Беларуси : к 7 ноября президент Александр Лукашенко уже открывал станции второй линии минского метро в 2005 и 2013, а также множество спортивных, промышленных и социальных объектов в разные годы - например, "Минск-арену" и "Чижовка-арену", Молодежный театр и усадьбу Ваньковичей.

Так, в БССР к 10-летию революции было приурочено завершение строительства кожевенного завода "Большевик", расположившегося на окраине города. Сегодня здание завода оказалось в самом центре культурной жизни Минска и формирует облик любимейшей у минчан Октябрьской улицы.

В следующие десятилетия в честь 7 ноября запускали работу первого аэропорта "Минск", открывали памятник Ленину и кинотеатр "Победа", выпускали первый белорусский грузовик МАЗ, представляли минчанам и гостям столицы ГУМ, ЦУМ, Художественный музей.

Как сложилась судьба этих и других проектов советского Минска, запуск которых был приурочен к годовщинам революции, смотрите в фотоленте Sputnik.

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