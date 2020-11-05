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Что открывали в Минске к 7 ноября: от завода на Октябрьской до парков
05.11.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Традиция открывать важные общественные объекты к празднику "Великого октября" сложилась в белорусской столице давно, задолго до того, как это
© Sputnik / Виктор Толочко
Так, в БССР к 10-летию революции было приурочено завершение строительства кожевенного завода "Большевик", расположившегося на окраине города. Сегодня здание завода оказалось в самом центре культурной жизни Минска и формирует облик любимейшей у минчан Октябрьской улицы.
В следующие десятилетия в честь 7 ноября запускали работу первого аэропорта "Минск", открывали памятник Ленину и кинотеатр "Победа", выпускали первый белорусский грузовик МАЗ, представляли минчанам и гостям столицы ГУМ, ЦУМ, Художественный музей.
Как сложилась судьба этих и других проектов советского Минска, запуск которых был приурочен к годовщинам революции, смотрите в фотоленте Sputnik.
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