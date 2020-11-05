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Крупная партия контрабандного сыра выявлена в "Козловичах" – видео
05.11.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Согласно документам в машине, которой управлял 50-летний житель Бреста, находились части подъемного крана. Однако при досмотре прицепа таможенники нашли более 1,8 тысячи упаковок сыра различных сортов, а также пять больших пакетов хамона – общей стоимостью около 20 тысяч рублей.
В отношении водителя был начат административный процесс, а продукты возвратили на территорию Польши.
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Брестские таможенники обнаружили в фуре в пункте пропуска "Козловичи" крупную партию контрабандного сыра. Смотрите на видео кадры, снятые на погранпереходе.
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