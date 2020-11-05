Источник материала: Sputnik Беларусь

Согласно документам в машине, которой управлял 50-летний житель Бреста, находились части подъемного крана. Однако при досмотре прицепа таможенники нашли более 1,8 тысячи упаковок сыра различных сортов, а также пять больших пакетов хамона – общей стоимостью около 20 тысяч рублей.

В отношении водителя был начат административный процесс, а продукты возвратили на территорию Польши.