Теперь поддержать TUT.BY может не только бизнес, но и читатель!

Источник материала: Tut.by

TUT.BY живет и работает благодаря рекламодателям. Если у вас нет своего бизнеса или ему не нужна реклама, но вы хотите поддержать TUT.BY, примите участие в нашем проекте.

В чем суть проекта?

Вы можете поддержать TUT.BY, оплатив создание рекламного проекта в пользу компаний, которые активно помогали в борьбе с первой волной COVID-19.

Каждый желающий поучаствовать сможет внести свой вклад, оплатив часть рекламного проекта на любую сумму. В зависимости от объема итоговой суммы, которая будет собрана в течение 30 дней, TUT.BY реализует рекламную кампанию, используя обширный рекламный инвентарь портала.

Купить такую рекламу могут только физические лица — резиденты Республики Беларусь. Отчет о проведении рекламной кампании каждый человек, принявший участие в проекте, получит на свой электронный адрес, вне зависимости от оплаченной суммы.

Принять участие в проекте

Покупка рекламы на TUT.BY дает возможность редакции продолжать работать и освещать жизненно важную для общества информацию. Спасибо всем, кто примет участие в проекте!