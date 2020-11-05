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У «Белпочты» технический сбой, отделения по всей стране не обслуживают клиентов

05.11.2020 17:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У «Белпочты» технический сбой, отделения по всей стране не обслуживают клиентов. Сайт «Белпочты» тоже не работает. В пресс-службе оператора почтовой связи сообщили, что причина сбоя — проблемы с сервером, устранить их планируется в течение дня.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как говорят работники почты, сбои в работе их системы начались больше 2 часов назад.

— Сидим и ничего не можем сделать. Даже посылку отыскать по треку, если у человека нет извещения, невозможно, — рассказали в одном из отделений почты в Ленинском районе Минска. — Наша система не работает.

Такая же ситуация и еще в одном почтовом отделении в Серебрянке — людей не обслуживают.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Оказалось, что сбои в работе есть не только в Минске, но и в других городах. В одном из отделений почтовой связи Молодечно сообщили, что «пока ничего не принимают, пока что не работает система».

— Это везде, это все отделения связи полностью. Мы не можем ничего ни принять, ни отправить, не работает система, — рассказали в отделении связи и уточнили, что сбои начались ориентировочно около 13.00.

В контакт-центр «Белпочты» нам дозвониться не удалось. Похоже, что он тоже не работает. «Контакт-центр перегружен, возможно длительное ожидание ответа специалиста», — пришел автоматический ответ на странице «Белпочты» в фейсбуке.

В «Белпочте» объяснили, что причина сбоя — технические проблемы с сервером.

— Это наша внутренняя поломка, не кибератаки. Специалисты работают над устранением этих проблем. О конкретных сроках пока говорить нельзя, но мы ожидаем восстановления работы сегодня в течение дня, — говорят в «Белпочте».

 
Теги: Минск
 
 
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Работники почтовых отделений говорят, что у них какие-то сбои в системе. Неполадки уже больше 2 часов.
 
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