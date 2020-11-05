Президент Косово подал в отставку после обвинений Гаагского суда

Источник материала: Ежедневник

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Президент Косово Хашим Тачи подал в четверг в отставку. Произошло это после того, как Гаагский суд по преступлениям в Косово подтвердил выдвинутые в его отношении обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Хашим Тачи добровольно отправится в Гаагу, а обязанности президента будет исполнять спикер косовского парламента Вьеса Османи.

«Только что мне сообщили, что Гаагский суд подтвердил обвинения против меня»,— цитирует Коммерсантъ выступление Хашима Тачи на экстренно созванной в Приштине пресс-конференции. Далее Тачи объявил, что подает в отставку с поста президента и добровольно отправляется в Гаагу. Главу республики поддержало косовское правительство, заявив, что «никого нельзя считать виновным до решения суда» и что «никто не вправе судить за праведную борьбу за свободу, которую вела Армия освобождения Косово».

Обвинение в отношении Хашима Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе сербско-албанского вооруженного конфликта 1998–1999 годов спецпрокуратура Гаагского суда обнародовала в конце июня. Из-за этого лидер Косово тогда даже отменил визит в Вашингтон, куда направлялся на переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем с целью нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

Обвинения были выдвинуты в отношении не только Хашима Тачи, но и бывшего спикера косовского парламента, а ныне лидера пропрезидентской Демпартии Кадри Весели, а также «иных лиц», имена которых спецпрокуратура не привела.

Все они обвиняются в убийствах, похищениях и пытках — сербов, албанцев, цыган, политических оппонентов. Преступления, по утверждению спецпрокуратуры, были совершены в 1998–1999 годах, когда Хашим Тачи и Кадри Весели были командирами Армии освобождения Косово (АОК).

Спецпрокуратура и суд по Косово в Гааге были созданы в 2015 году для расследования преступлений, совершенных боевиками АОК, о которых говорится в представленном в Совете Европы в 2011 году докладе швейцарского сенатора Дика Марти. Структура гаагской спецпрокуратуры и суда копирует аналогичные косовские ведомства, но задействованы в них только иностранцы — чтобы обеспечить независимость расследований.

Выдвинутое спецпрокуратурой обвинение должен подтвердить судья, на что ему отводится до полугода. После этого обвинение официально предъявляется подозреваемым. Что и произошло в четверг в отношении Хашима Тачи и Кадри Весели, который также подтвердил, что добровольно отправляется в Гаагу.