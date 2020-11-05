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Сроки проверки по заявлениям от пострадавших в первые дни после выборов истекают
05.11.2020 17:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nashaniva.by
Что известно о судьбе заявлений на сегодня? Будет ли возбуждено хоть одно дело по этим фактам?
В течение трех месяцев следователи должны либо возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении. И уже известно о первых уведомлениях с отказами, сообщает
Издание описывает историю Юрия Кривошея, который был задержан 11 августа в Логойске. Вместе с женой и маленьким ребенком он ехал в магазин на машине, когда их остановила ГАИ. Инспектор попросил выйти из машины и предъявить документы. Пока шла проверка, рядом неожиданно остановился бус, откуда выскочили люди в черном с дубинками. Юрия затолкнули в машину и увезли в милицию. В бусе Юрия избили дубинками. В РОВД ему скрутили руки и отвели в подвал. Около трех часов Юрий пролежал на плитке с руками за спиной. В тот же вечер, по словам Юрия, его заставили подписать рапорт об увольнении из МЧС, где он тогда работал.
В протоколе написали, что Юрий отказался предъявить документы ГАИ и проехать в отделение милиции для установления личности. По статье 23.4 (неповиновение требованиям должностного лица) Юрию присудили 10 суток ареста.
Выпустили его спустя пять суток — после того как жители района потребовали от начальника логойской милиции Сергея Лосича освободить задержанных «за политику». Позже в областном суде Юрий обжаловал свое задержание — срок ареста ему сократили до тех самых пяти суток.
17 августа Кривошей подал в местное управление Следственного комитета заявление и получил направление на судэкспертизу. 18 августа снял побои. У мужчины были гематомы на спине, на руках и ногах. Один из ударов пришелся по кости — только две недели назад нога перестала болеть.
«Но самой большой была психологическая травма, — признается Юрий. — Потому что я не ожидал, что меня задержат, даже не было никаких оснований, я просто ехал в машине». Возможно, причиной повышенного внимания к Юрию было то, что он ведет новостной ресурс «Плещеницы.by».
Неделю назад жену Юрия вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля. «Вначале, конечно, была надежда на справедливое разбирательство. Но когда я сейчас получил письмо, даже не открыв его, знал, что там будет написано», — говорит Юрий. В возбуждении уголовного дела отказали «за отсутствием в деянии состава преступления» (п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК). Уведомление подписала следователь Логойского РОСК Ирина Короткевич. С копией решения Юрий еще не успел ознакомиться. «Наверное, буду обжаловать решение. Но не верю, что получится», — комментирует он.
После увольнения из МЧС Юрий работает бизнес-аналитиком. За месяц до происшествия он записался на IT-курсы.
Какова будет судьба других заявлений?
4 ноября член президиума Координационного совета Павел Латушко
«9-10 ноября истекают сроки принятия решений о возбуждении уголовных дел по фактам совершенных преступлений сотрудниками правоохранительных органов в отношение граждан Беларуси в дни после выборов. На 18 сентября в СК уже было более 2300 заявлений по факту насилия и пыток совершенных сотрудниками МВД, из них 1800 прошли проверку, а по 500 собрана полная доказательная база с именами сотрудников и спецподразделений, которые совершили эти преступления», - напомнил Латушко.
В комментарии для
Олег Волчек предполагает, что, скорее всего, в возбуждении уголовных дел будет отказано: «Мотивируя, что человек сам споткнулся, сам упал, мол, нет доказательств. Следователи будут потихоньку увольняться. Часть съедет за границу и там выскажет свою позицию о произошедшем после выборов».
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Что известно о судьбе заявлений на сегодня? Будет ли возбуждено хоть одно дело по этим фактам?
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