Сроки проверки по заявлениям от пострадавших в первые дни после выборов истекают

Источник материала: Ежедневник

фото: nashaniva.by

Что известно о судьбе заявлений на сегодня? Будет ли возбуждено хоть одно дело по этим фактам?

В течение трех месяцев следователи должны либо возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении. И уже известно о первых уведомлениях с отказами, сообщает «Наша нива» .

Издание описывает историю Юрия Кривошея, который был задержан 11 августа в Логойске. Вместе с женой и маленьким ребенком он ехал в магазин на машине, когда их остановила ГАИ. Инспектор попросил выйти из машины и предъявить документы. Пока шла проверка, рядом неожиданно остановился бус, откуда выскочили люди в черном с дубинками. Юрия затолкнули в машину и увезли в милицию. В бусе Юрия избили дубинками. В РОВД ему скрутили руки и отвели в подвал. Около трех часов Юрий пролежал на плитке с руками за спиной. В тот же вечер, по словам Юрия, его заставили подписать рапорт об увольнении из МЧС, где он тогда работал.

В протоколе написали, что Юрий отказался предъявить документы ГАИ и проехать в отделение милиции для установления личности. По статье 23.4 (неповиновение требованиям должностного лица) Юрию присудили 10 суток ареста.

Выпустили его спустя пять суток — после того как жители района потребовали от начальника логойской милиции Сергея Лосича освободить задержанных «за политику». Позже в областном суде Юрий обжаловал свое задержание — срок ареста ему сократили до тех самых пяти суток.

17 августа Кривошей подал в местное управление Следственного комитета заявление и получил направление на судэкспертизу. 18 августа снял побои. У мужчины были гематомы на спине, на руках и ногах. Один из ударов пришелся по кости — только две недели назад нога перестала болеть.

«Но самой большой была психологическая травма, — признается Юрий. — Потому что я не ожидал, что меня задержат, даже не было никаких оснований, я просто ехал в машине». Возможно, причиной повышенного внимания к Юрию было то, что он ведет новостной ресурс «Плещеницы.by».

Неделю назад жену Юрия вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля. «Вначале, конечно, была надежда на справедливое разбирательство. Но когда я сейчас получил письмо, даже не открыв его, знал, что там будет написано», — говорит Юрий. В возбуждении уголовного дела отказали «за отсутствием в деянии состава преступления» (п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК). Уведомление подписала следователь Логойского РОСК Ирина Короткевич. С копией решения Юрий еще не успел ознакомиться. «Наверное, буду обжаловать решение. Но не верю, что получится», — комментирует он.

После увольнения из МЧС Юрий работает бизнес-аналитиком. За месяц до происшествия он записался на IT-курсы.





Какова будет судьба других заявлений?

4 ноября член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил : «Мы знаем, что готовится серьезная перетасовка — стоит вопрос об отставке всего руководства СК и замене его лояльными сотрудниками МВД. И это для того, чтобы не допустить заведения уголовных дел и уничтожить данные по этим делам, которые в основном связаны со статьёй 128 УК РБ — пытки, преступления против безопасности человечества — это преступление без срока давности, где предусмотрена высшая мера наказания».

«9-10 ноября истекают сроки принятия решений о возбуждении уголовных дел по фактам совершенных преступлений сотрудниками правоохранительных органов в отношение граждан Беларуси в дни после выборов. На 18 сентября в СК уже было более 2300 заявлений по факту насилия и пыток совершенных сотрудниками МВД, из них 1800 прошли проверку, а по 500 собрана полная доказательная база с именами сотрудников и спецподразделений, которые совершили эти преступления», - напомнил Латушко.



«Следователь, который не возбуждает уголовное дело сам фактически становится соучастником преступления. В ближайшие дни представители Следственного комитета должны решить или они становится в ряд вместе с теми, кто пытал, насиловал и убивал, или они делают выбор в пользу правды и верховенства Закона», - считает он.

В комментарии для «Солидарности» руководитель организации «Правовая помощь населению», бывший следователь прокуратуры Олег Волчек подтвердил, что ранее информацию о возможных перестановках в СК ему сообщали бывшие сотрудники МВД. По словам Олега Волчека, в СК происходит брожение, о масштабах которого он не знает: «По имеющейся у меня информации сейчас следователи пытаются: кто-то «заболеть», кто-то уволиться. Некоторые стараются остаться в системе и зафиксировать следы ее преступлений. К моему удивлению, после выборов следователи активно принимали заявления от пострадавших, сами инициировали встречи и очень подробно допрашивали. Они выполняли все первичные следственные действия: выезд на место происшествия, назначали судебно-медицинские экспертизы. Об этом мне рассказывали пострадавшие волонтеры «Правовой помощи населению». Сейчас по истечении сроков надо принимать решение: возбуждать или отказывать в возбуждении уголовного дела. Конечно, люди понимают, что если не возбуждают дела, они занимаются фальсификацией и злоупотреблением служебными полномочиями. Никто не хочет под люстрацию попадать. На двух стульях следователь не усидит. Нет времени тянуть дальше".

Олег Волчек предполагает, что, скорее всего, в возбуждении уголовных дел будет отказано: «Мотивируя, что человек сам споткнулся, сам упал, мол, нет доказательств. Следователи будут потихоньку увольняться. Часть съедет за границу и там выскажет свою позицию о произошедшем после выборов».