На трассе под Бегомлем сгорела фура

Источник материала: Tut.by

Грузовой автомобиль сгорел на трассе в Докшицком районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Очевидцы рассказали, что происшествие случилось около 16.20 в районе 101-го километра трассы Минск — Витебск. Здесь открытым пламенем горела фура. Судя по всему, тягач сгорел дотла.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.