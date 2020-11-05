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На трассе под Бегомлем сгорела фура
Источник материала: Tut.by
Грузовой автомобиль сгорел на трассе в Докшицком районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Очевидцы рассказали, что происшествие случилось около 16.20 в районе 101-го километра трассы Минск — Витебск. Здесь открытым пламенем горела фура. Судя по всему, тягач сгорел дотла.
По предварительной информации, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
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По предварительной информации, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
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