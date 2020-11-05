Топ-теннисистка: «Меня предупреждали, чтобы никуда не сунулась. Но я не могу сегодня постить цветочки»

Источник материала: Tut.by

Экс первая ракетка Беларуси, участница двух Олимпиад, певица, телеведущая и дизайнер Ольга Барабанщикова — обладательница, пожалуй, самого бело-красно-белого инстаграма в белорусском спорте. Она восхищается Ниной Багинской, женскими маршами и поддерживает сторонников перемен. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук поговорила с экс-теннисисткой о том, почему сегодня в Минске невозможно чувствовать себя в безопасности, и узнала, как сама Барабанщикова справляется со страхами и стрессом.



Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

«После девятого августа мой мир полностью перевернулся. Сердце разрывалось от боли»

— Судя по вашим соцсетям, раньше вы не особо интересовались политикой. Что изменилось?

— Для меня политика — это грязные игры, к которым я даже близко не собиралась притрагиваться. Но когда все это перешло за рамки политики — наших людей начали избивать, калечить и даже убивать, — я не смогла остаться в стороне и сделать вид, что это меня не касается.

Понятно, что посты на тему политики добавили негатива в моем аккаунте. Но его совсем немного, потому что людей, которые против насилия, гораздо больше, чем тех, которые предпочитают этого якобы не видеть или имеют другую точку зрения.

— Сегодня у вас, пожалуй, самый бело-красно-белый инстаграм во всем белорусском спорте. Почему вам было важно высказаться о происходящем публично?

— Как я уже сказала, я всегда была абсолютно аполитичным человеком. И давно перестала смотреть телевизор — я использую его только для просмотра фильмов с флешек. Поэтому какое-то время до выборов особо не следила за тем, что происходит в Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А когда пришлось вникнуть в новости, я была в ужасе. Но все равно до последнего держалась и не высказывалась, даже когда начались первые аресты.

Тем не менее внутри все накапливалось. И после девятого августа мой мир полностью перевернулся. Сердце разрывалось от боли. Думаю, тогда мы все рыдали, и я не была исключением. После того как включили интернет и мы увидели фотографии произошедшего, все оказались глубоко травмированы психологически.

— Тогда вы решили высказать свою солидарность?

— Да, мне это показалось очень важным. Знаю, что многим было страшно, тревожно и больно, и что для нас всех важно чувствовать поддержку друг друга, в том числе и психологическую. Мне и самой важно видеть точно такие же поддерживающие картинки у других людей и знать, что нас много. Только вместе мы сила.

— Если коротко обозначить вашу позицию сегодня, как она будет звучать?

— В первую очередь я против насилия. Для меня непонятно, как можно хладнокровно избивать своих же неагрессивных и безоружных людей. Да, возможно, были единицы провокаторов на тысячи и тысячи мирных протестующих (и то непонятно, с чьей стороны эти провокаторы). Я не представляю, как нужно промыть мозги, чтобы силовики настолько жестоко избивали женщин и пенсионеров.



Фото: TUT.BY

При этом не могу сказать, что я выступаю против каких-то определенных личностей (хотя сейчас уже абсолютно понятно, что для перемен и жизни в мире многое должно измениться, белорусы не простят всего того, что было).

— В августе в одном из постов вы писали, что у вас теплится надежда на то, что в сердцах силовиков идет тяжелая внутренняя борьба. По-прежнему так считаете?

— Конечно, с каждым разом надежды все меньше, но где-то глубоко она еще живет. Постепенно начинаешь понимать головой, что, скорее всего, таких людей, у которых идет внутренняя борьба, там очень мало.

Мне кажется, что силовиков держат в каком-то информационном колпаке, зомбируют и они не знают, что происходит на самом деле. Ведь по госканалам показывают откровенную ложь, и очень больно, что кто-то смотрит это и тем более верит им.

«Ситуация со спортсменами чудовищна. Их заставляют убивать самолюбие и гордость»



Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

— Вы подписали письмо спортсменов с требованиями к власти. Почему для вас это было важно?

— Изначально я думала, что это письмо только для действующих спортсменов. Но когда мне предложили его подписать, недолго думала и таким образом выразила свою солидарность и поддержку нашему народу, который всегда поддерживал нас на соревнованиях.

— Сегодня топовых атлетов увольняют и притесняют за их гражданскую позицию. Вы как бывшая спортсменка с какими эмоциями за этим наблюдаете?

— Это отвратительно. Но когда в стране не работают законы, странно рассуждать о каких-то правилах, честности и справедливости. О какой свободе слова можно говорить, когда происходит такое?

Конечно, ситуация со спортсменами чудовищна. Не знаю, понимают ли чиновники, что подобными поступками делают хуже только себе: ведь благодаря спортсменам о нашей стране узнают во всем мире.

У меня разрывается сердце, когда слышу о таком отношении к людям, которые по своей натуре настоящие трудяги и пахари, как и работники заводов.

— Отобрать у спортсмена место в сборной — это жестокий удар?

— Конечно. Я знаю, насколько важны для спортсменов соревнования и как больно осознавать, что ты не попадешь на Олимпиаду, которая для представителей некоторых видов спорта является чуть ли не единственной возможностью заработать себе на жизнь.

Ведь надо понимать: в большом спорте ты не только тренируешься, но и каждый день гробишь свое здоровье. Поэтому большая удача, если за карьеру удастся заработать, чтобы потом зализать свои болячки.



Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

Ужасно наблюдать за тем, как спортсменов сегодня заставляют молчать, убивать самолюбие и собственную гордость. К сожалению, нашему Министерству спорта и государству атлеты нужны ровно до той минуты, пока они приносят пользу. Я помню, как после завершения карьеры в один день проснулась и поняла, что больше никому не нужна. Ужасные ощущения.

— Вы понимаете коллег, которые в данной ситуации предпочитают отмалчиваться?

— Я не хочу никого осуждать, но скажу так: семейные обязательства есть у всех, абсолютно всем есть что терять, и всем страшно. При этом каждый делает свой выбор. Лично я не могу представить, как просыпаться по утрам, читать новости, понимать, что происходит, но договариваться со своей совестью и спокойно жить дальше.

«Единение белорусов — это какой-то космос!»

— Еще одна отсылка к вашему инстаграму. Вы писали, что даже в сегодняшней ситуации надо искать плюсы. Какие вы увидели для себя?

— В этой жуткой и ужасной ситуации есть один неоспоримый плюс — всеобщая солидарность. То, как белорусы объединились, это какой-то космос! Я сейчас говорю, а у меня слезы на глазах…



Фото: TUT.BY

Раньше люди не знали своих соседей и не особо были готовы помогать друг другу, потому что у каждого было свое кино, своя жизнь и свой домик с краю. Но общая беда всех объединила. И я очень надеюсь, что даже когда ситуация выровняется и мы начнем новую, спокойную жизнь, белорусы не потеряют эту общность.

— Как думаете, почему мы открыли столько нового друг о друге только в 2020 году?

— Потому что раньше и так все было хорошо, по большей части людей все устраивало. Мы жили спокойно, в стране не было войны — и слава Богу. Но так часто бывает, что нужна какая-то стрессовая ситуация, чтобы встрепенуться и задуматься о главном. Это помогает понять важные вещи как о себе, так и об окружающих. Теперь мы точно знаем, с кем можно пойти в разведку (улыбается).

— Вы открыли для себя кого-то из знакомых с новой стороны благодаря событиям в стране?

— Конечно, но я не хочу называть этих людей пофамильно. Кто-то меня очень сильно разочаровал — в том числе и мои бывшие коллеги по спорту, сцене и телевидению. Кем-то, наоборот, я сегодня бесконечно восхищаюсь и считаю их героями нашего времени.

Есть и такие люди, о которых я раньше никогда не слышала. Например, только сейчас познакомилась с Ниной Багинской.



Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

Я искренне восхищаюсь этой маленькой и хрупкой женщиной, в которой столько храбрости и силы. Да и вообще, наши белорусские женщины открылись для меня по-новому. Своей красотой, любовью и нежностью они показывают, какую мощь может таить женское лицо.

«Раньше я не была так однозначно настроена, ведь в стране было и много хорошего»

— Замечаете, как сегодня белорусское общество пытаются разделить на бело-красно-белых и красно-зеленых?

— На мой взгляд, общество как раз разделяют более агрессивные люди под красно-зелеными флагами. Мне недавно прислали видео, которое сделали про нас, так называемых инакомыслящих. За первую минуту я около пяти раз услышала слово «предатели» и после этого выключила этот чудо-фильм (смеется). Точно так же невозможно смотреть фейковые сюжеты на телевидении. Это все грязно, противно и подло. Мы наблюдаем нечестную игру.

Если говорить про людей с БЧБ, но они ведут себя мирно и несут наш исторический флаг, который не подразумевает ничего плохого, несмотря на то, как его пытаются облить грязью.



Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

— Среди ваших друзей есть люди, которые придерживаются противоположных вашим взглядов?

— Да, есть люди с немного другими взглядами на происходящее. Раньше я тоже не была так однозначно настроена, ведь у нас в стране было и много хорошего. Мы продолжаем общаться, не затрагивая политические вопросы. Самое главное, что в этих людях нет никакой агрессии. А ссориться на почве политики я не готова.

Для того чтобы в обществе не было раскола, надо понять простую вещь: мы все люди и все хотим быть счастливыми, а люди в черном должны остановиться. Вот и всё.

— Вы в этом году голосовали на выборах?

— Да, в 2020-м я впервые пошла на выборы осознанно. Для меня это был важный день, я надела красивое белое платье и поехала на участок. Была надежда, что я смогу внести свою лепту и на что-то повлиять.

— О своем выборе, сделанном 9 августа, вы не пожалели?

— Нет, не пожалела (улыбается).



Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

«Бороться со стрессом мне помогают мантры и дыхательные практики»

— Вы адаптировались к жизни в условиях нескончаемого информационного потока?

— Честно говоря, мне сложно найти баланс и научиться жить в новых реалиях. Иногда замечаю, что я как зомби таращусь в телефон и постоянно боюсь пропустить важную новость. Хотя головой понимаю: надо перестать себя накручивать и больше думать о близких, а в моем случае — еще и о маленьком ребенке и огромном количестве животных на попечении. Расслабляться некогда (улыбается).

— Вы часто делитесь в инстаграме техниками, которые помогают вам бороться со стрессом и пребывать в гармонии. Расскажите о тех, что помогают вам сейчас.

— Я не знаю, что бы я делала, если бы в моей жизни не было духовной практики. Мне очень помогают молитвы, которые могут быть разными в зависимости от вашей духовной традиции. Например, свое спасение я нахожу в мантрах. И если бы не мощные очищающие мантры в период, когда каждый день случаются эмоциональные качели, то я, как очень восприимчивый человек, наверное, просто сошла бы с ума.



Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

Вторая важная техника — это дыхательные практики: вдыхаешь носом, выдыхаешь ртом и следишь за дыханием животом. Я не буду подробно описывать, как это нужно практиковать, потому что сегодня очень много информации в интернете. Чтобы найти что-то подходящее именно для вас, достаточно потратить пять минут.

— Куда вы сбегаете, когда хочется перезагрузиться?

— Мое место силы — это природа. Я люблю гулять в лесу, общаться с деревьями — приобнять их и просто какое-то время постоять. Это очень сильно успокаивает. На первый взгляд может показаться, что это немножечко «ку-ку», но такое расслабление действительно работает. Природа — это, пожалуй, самое чистое и настоящее, что сохранилось в нашем мире.

«Меня предупреждали, чтобы никуда не сунулась. Но я не могу постить цветочки, когда избивают наших людей»

— По-вашему, сегодня в Минске можно чувствовать себя безопасно?

— Мне кажется, это невозможно. Нам всем снятся страшные сны, мы опасаемся тонированных машин, напрягаемся, если плохо работает телефон, и думаем, что за ними гонятся, когда кто-то просто бежит позади.

Меня несколько раз предупреждали через знакомых, чтобы я никуда не сунулась и не ходила. О какой безопасности тут говорить? Это реальные психологические травмы, для излечения которых нам всем понадобится время.



Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

— Почему после предупреждений «никуда не сунуться» вы не перестали выкладывать посты на тему происходящего в Беларуси?

— Потому что я не могу по-другому. Я делюсь важной для себя информацией, причем очень дозированно и сдержанно. Я не могу постить цветочки и показывать кремы и пудры в то время, как наших людей избивают. Я вместе с народом.

При этом важно отметить, что мои посты в основном про поддержку, добро и любовь. И я очень хочу, чтобы в ближайшее время у всех наконец ушло чувство страха и тревоги, с которыми большинство белорусов живут последние месяцы.

— В какой стране вы бы хотели, чтобы росла ваша дочь?

— В Беларуси. Когда я еще была действующей теннисисткой, у меня была возможность остаться жить за рубежом, но меня всегда тянуло домой. Я искренне люблю Беларусь со всеми нюансами. Да, есть страны с морем и горами, но мне нигде не бывает так комфортно, как дома.

Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы перестали мечтать отправить наших детей учиться и работать за границу. А еще чтобы наши девушки больше не стремились сбежать за рубеж любой ценой, выйти замуж за иностранца, пусть и работать там на пяти работах. Это очень странно и нелогично.

Я очень хочу, чтобы белорусы периодически выезжали за границу, но только для смены картинки.