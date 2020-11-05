«Домен, в отличие от машины, дорожает после покупки». Как не потерять сайт — советы от hoster.by

Источник материала: ProBusiness



Сергей Повалишев. Фото предоставлено компанией hoster.by

«Забыл заплатить за домен, а завтра его уже выставили на аукцион!» — есть мнение , что правила, по которым белорусские домены отправляют на аукцион, — слишком жесткие. Но на самом деле владельцы торговых марок и фирменных наименований не должны бояться аукционов, потому что почти в любой спорной ситуации закон будет на их стороне. О правилах регистрации и оплаты доменов рассказал генеральный директор компании hoster.by Сергей Повалишев. Он также дал 5 полезных советов по их эксплуатации.

— Сергей, бизнес в онлайне начинается ведь с покупки домена?

— Надеюсь, что все-таки с понимания, как бизнес будет работать и приносить доход. Но в каком-то смысле вы правы. Домен — это одновременно «лицо», адрес, рабочий инструмент и актив вашего дела. Плохое или неудачное доменное имя может похоронить все старания по продвижению, а хорошее — заменить тысячи рублей, потраченных на рекламу.

На глаза регулярно попадаются «камни в огород» белорусских доменов. Особенно это касается достаточно жестких правил, по которым все имена, которые не были продлены в срок, отправляются на благотворительный аукцион. Если домен — это такой важный актив, я считаю, что правила действительно можно сделать более мягкими. Только от нас это не зависит.

— Правила для белорусских зон .BY и .БЕЛ мало чем отличаются от любых других, разве что аукцион у нас носит благотворительный характер. Но в целом аукционы доменов — мировая практика. Так в чем, на ваш взгляд, жесткость белорусских правил?

— Я приведу подсмотренный комментарий из социальных сетей: «Все крупные регистраторы доменов дают еще 30 дней первоочередного права продления домена после отключения. И только в Беларуси придумали какую-то ерунду».

Это неправда — сразу по нескольким причинам:

Во-первых, правила регистрации , включая возможность продления, не определяет ни один регистратор. Крупные, мелкие, белорусские, международные — все регистраторы могут работать только в соответствии с правилами конкретной зоны. Где бы вы ни зарегистрировали домен .BY, возможности продлить его после срока истечения не будет. Зато стоимость у реселлеров может быть в разы выше. Например, у австралийского ресселера за домен .BY нужно отдать € 127, у чешского — 481 чешскую крону (€ 18).

, включая возможность продления, не определяет ни один регистратор. Крупные, мелкие, белорусские, международные — все регистраторы могут работать только в соответствии с правилами конкретной зоны. Где бы вы ни зарегистрировали домен .BY, возможности продлить его после срока истечения не будет. Зато стоимость у реселлеров может быть в разы выше. Например, у австралийского ресселера за домен .BY нужно отдать € 127, у чешского — 481 чешскую крону (€ 18). Во-вторых, бесплатной возможности продлить домен после срока истечения регистрации нет почти нигде, если мы говорим о национальных зонах. Обычно возможность продления — это опция доменов общего пользования, таких как .COM, .NET, .MOBI, .APP и т.д.



Фото с сайта rutage.com

В Беларуси долгое время действительно была возможность продлить имя в течение месяца после окончания регистрации по обычной цене. Но Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, который является администратором национальной зоны, выступил за ее отмену и приближение к международным стандартам.

Если говорить о моем личном мнении — считаю, что этот 30-дневный Grace-period стоит вернуть (льготный период уплаты долга). Но не мы определяем правила работы национальной доменной зоны.

— То есть домен блокируется сразу после истечения оплаченного срока и уходит на аукцион? Получается, бизнес никак не защищен? Теоретически, если в какой-то день hoster.by забудет продлить свой домен, его сможет купить на аукционе любой желающий?

— Еще один отличный миф, спасибо за этот вопрос. Владельцы торговых марок и фирменных наименований вообще не должны бояться аукционов, потому что правила регистрации — на их стороне. Если непродленный домен совпадает или схож до степени смешения с зарегистрированным средством индивидуализации, то по заявлению владельца он снимается с торгов.

Чтобы действительно усложнить себе жизнь, нужно сначала пропустить все уведомления о сроках истечения, затем не замечать на протяжении месяца, что у тебя не работает сайт, потом обнаружить домен на аукционе. Понятно, что для работающего бизнеса это крайне редкий кейс.

— На аукцион попадают только те домены, которые не успели оплатить владельцы бизнеса или есть другие варианты? Можно ли оплачивать домен наперед?

— «Не успели» — не совсем верно. Абсолютное большинство доменов не продлеваются просто потому, что они не нужны. Например, не запустился или закрылся проект, сменили адрес, имя купили «про запас» и не придумали применения. В последнее время на аукцион попадает довольно большое количество имен от домейнеров. Судя по всему, держать большое «портфолио» по нынешним временам накладно. Но для пользователей это хорошо, так как на торгах можно найти красивые имена, которые долгое время домейнеры «придерживали» для себя.

Оплатить домен заранее — можно. Продлить регистрацию можно уже за 2 месяца до истечения срока по администрированию домена. А еще можно настроить автоматические (рекуррентные) платежи.



Сергей Повалишев. Фото предоставлено компанией hoster.by

— Были ли случаи судебных разбирательств, когда бывший собственник домена хотел его вернуть уже после того, как аукцион состоялся?

— Такие случаи действительно бывают, но не часто. Чаще всего владельцы торговых марок и фирменных наименований добиваются возврата доменов, купленных киберсквоттерами. Но такие дела всегда разрешаются в пользу истца: как я уже сказал, закон на стороне владельцев торговых марок. Лезть в юридические дебри без конкретного примера бессмысленно, но для начала все опирается на правила регистрации , которые собственнику, конечно, нужно изучить.

Киберсквоттинг — это калька с английского cybersquatting, то есть захват чего-либо чужого в киберпространстве, а именно доменных имен. Люди, занимающиеся киберсквоттингом (то есть киберсквоттеры), регистрируют на себя доменные имена, содержащие в своем адресе название каких-либо известных компаний, географических названий, товаров и прочих узнаваемых вещей, а затем перепродают их заинтересованным в этом доменном имени компаниям.

— Вспомните случаи, когда неоплаченные имена все-таки вызывали серьезные последствия для клиентов?

— Были случаи, когда крупные торговые сети получали неработающий сайт и большие издержки из-за отключенных доменов. Не буду называть конкретные бренды, так как они наверняка сказали бы: «Давайте перевернем эту страницу». Тут главный урок — не допускайте такой ситуации и держите на всякий случай домен-синоним.

5 советов по эксплуатации доменов

Вообще, я против эксплуатации:) Но если серьезно, то примерно так:

1. Чем проще, тем лучше. Избегайте длинных, сложных имен, а в особенности тех, где нет однозначности в написании.

2. Страхуйтесь. Хорошо иметь не один домен для ресурса. Будет полезным иметь в том числе имя, которое совпадает с названием компании или товарным знаком. Это упростит задачу по возвращению имени в случае его отключения.

3. Следите за сроками отключения. Это несложно. Почта — не всегда надежный инструмент для напоминаний, но всегда можно указать номер для смс-уведомлений или настроить автоматические платежи.

4. Берегите свои имена. Помните, что домен, в отличие от машины, дорожает после покупки. Это действительно ценный актив, особенно если у вас бизнес.

5. Используйте преимущества кириллических доменов. Это отличный способ привлечь внимание к проекту, особенно в наружной рекламе. Его практически невозможно ввести неправильно, даже если адрес сайта очень длинный.

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