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Тихановская обсудила с канцлером Австрии мирное разрешение политического кризиса в Беларуси

05.11.2020 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в стране и возможную роль Австрии в этом процессе.

«Встреча прошла в формате тет-а-тет. В начале встречи Светлана Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с недавним терактом в Вене», - сообщает телеграм-канал Тихановской.

«Себастьян Курц выразил солидарность с беларусским народом и проявил отличную осведомленность о ситуации в Беларуси. Светлана Тихановская рассказала, что режим продолжает осуществлять репрессии в отношении мирных беларусов, а также оказывает давление на тех, кто в знак протеста присоединился к забастовке», - отмечается в сообщении.

Тихановская поблагодарила Курца за твердую позицию Австрии в вопросах непризнания легитимности Лукашенко и введения персональных санкций против пособников режима.

 
 
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Светлана Тихановская и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в стране и возможную роль...
 
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