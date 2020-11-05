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На Белпочте легли сервера, не работают отделения и сайт

05.11.2020 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Минске не работают отделения Белпочты, не отвечает и сайт госмонополии в сети интернет. Предприятие говорит о некоем сбою и отсутствии доступа к серверу.

«Произошел сбой доступа к серверу. По техническим причинам нет возможности обслуживать клиентов», - сообщила пресс-служба госпредприятия.

Белпочта обещает возобновить работу отделений в ближайшее время.

На прошлой неделе, странные вещи случились и с сайтом Нацбанка РБ: отсутствовал доступ к сайту из внешней сети. Регулятор тогда сообщил о DDOS атаке, но атаки там явно не было.

В телеграм-канале «Киберпартизан» ничего не говорится о проблемах на Белпочте, как и нет никаких упоминаний об этом предприятии в планах хакеров, которые сегодня упражняются в ddos-мастерстве на сайтах МТС и life:(

В общем, безопасность – хлопотное дельце.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске не работают отделения Белпочты, не отвечает и сайт госмонополии в сети интернет. Предприятие говорит о некоем сбою и отсутствии доступа к серверу.
 
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