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Глава МИД Эстонии: единственный выход из создавшейся в Беларуси ситуации- свободные выборы

05.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) считает, что единственным выходом из создавшейся в Беларуси ситуации является проведение свободных выборов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

"Наша позиция ясна - решением являются только свободные выборы", - заявил Рейнсалу, комментируя в четверг рапорт, подготовленный по инициативе Эстонии и еще 16 государств-членов ОБСЕ в рамках так называемого "Московского механизма".

По словам главы МИД, "властям (Беларуси) невозможно отрицать содержащиеся в рапорте весомые доказательства" нарушения прав человека и фальсификации президентских выборов.

Как сообщил МИД Эстонии, в оглашенном в четверг в Вене совместном заявлении Эстонии и других государств-инициаторов "содержатся подтверждения, что президентские выборы не были прозрачными, свободными и честными". Отмечается также, что на выборах в Беларуси были очевидны явные недостатки, не были выполнены требования, составленные на основе предыдущих выборов.

В рапорте также утверждается, что власти Беларуси чрезмерно использовали насилие, участвовали в пытках, насильственном обращении с людьми и их насильственном исчезновении. На СМИ совершались нападки, женщинам угрожали изъятием права на опеку их детей.

В числе 72 рекомендаций составители рапорта призвали власти Беларуси признать недействительными итоги выборов 9 августа, привести законодательство о выборах в соответствие с международными стандартами, освободить политических заключенных, немедленно прекратить насилие, обеспечить свободу деятельности журналистов и избегать ограничения доступа к интернету.

Главным автором рапорта является профессор международного права Вольфганг Бенедек (Wolfgang Benedek). Составители документа опирались в своей работе на свидетельствах пострадавших и свидетелей, официальной информации и отчетах властей.

Государства-составители выразили "глубокое разочарование" тем, что власти Беларуси отказывались от сотрудничества с ОБСЕ и докладчиком в рамках "Московского механизма.

В состав инициаторов независимой экспертной группы в рамках "Московского механизма" входят Эстония, Латвия, Литва, США, Великобритания, Франция, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Польша, Нидерланды, Канада, Бельгия, Словакия, Чехия и Румыния, пояснили в МИД Эстонии.
 
 
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) считает, что единственным выходом из создавшейся в Беларуси ситуации является проведение свободных...
 
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