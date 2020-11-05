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УЕФА просит ФИФА пересмотреть правило игры рукой
Источник материала: Партизан
Европейская ассоциация просит внести поправки, чтобы обеспечить большую гибкость для судей и предотвратить несправедливое наказание игроков.
«Попытка четко определить случаи, когда обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с растущим разочарованием и дискомфортом.
Дух игры должен быть сохранен всегда. Я считаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, – это вариант, который следует рассмотреть.
Довольно часто происходит, что мяч случайно попадает в руку. Поскольку эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного дробления хода матча и игры и тех случаев, когда подобная ситуация определяет исход матча.
Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей. Поэтому они должны быть пересмотрены», – написал в обращении президент УЕФА Александер Чеферин.
Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассмотрит обращение в ближайшее время.
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Европейская ассоциация просит внести поправки, чтобы обеспечить большую гибкость для судей и предотвратить несправедливое наказание игроков.
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