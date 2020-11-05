Незыгарь: механизм удержания власти Лукашенко прост: всем всего наобещать и выиграть время









"Путин в телефонном разговоре с Лукашенко поддержал идею последнего о приобретении Белорусью месторождения нефти на территории России. Курс РБ, кажется, вновь ведёт на «восток», при этом, однако, многовекторно обходя вопрос Крыма.

Ранее, по оценке Лукашенко, от «нефтяных разборок» с Россией бюджет Беларуси недополучил около 1,5 млрд белорусских рублей (около $615 млн). Один только налоговый манёвр России в нефтяной отрасли оценен Минском в $145 млн.

Так, а в конце 2019 года Россия и Беларусь не смогли договориться о поставках российской нефти, что приводило к их приостановке. Беларусь экстренно начала искать альтернативных России поставщиков ресурса. В итоге РБ начала выменивать нефть на военные технологии у Азербайджана транзитом через подкованную в этих вопросах Украину.

В марте 2020 года, на фоне падения мировых цен, экспорт российской нефти в РБ возобновился. В понедельник премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь доставит большую часть нефти трубопроводным транспортом из России в 2021 году… но также будут и альтернативные поставки.





Что и понятно, поскольку уже заключённые сделки с Азербайджаном, Турцией и саудитами не разрываются за день. Тем не менее, годовой объем поставок российской нефти на белорусские НПЗ оценивается в 18-30 млн тонн.

«Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение», — заявил Лукашенко, прежде всего, намекая на внешний долг страны перед Китаем.





Шаткость «железного трона» Александра Григорьевича сейчас обусловлена не только затянувшейся игрой с Россией и Западом, но и отсутствием у Поднебесной гарантий возврата долгов.

Так что механизм удержания власти Лукашенко прост — обещать, обещать, обещать — России, Китаю, собственному народу, и выиграть время, восстанавливая старые связи.

А там? Может, третья волна ковида придёт, а может, американские «демократы» какую-нибудь новую войну случайно начнут — и всем снова станет не до Минска", - пишет Незыгарь.